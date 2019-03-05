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Российского дипломата отказались пустить в Чехию

15:40 5.03.2019
Здание МИД РФ © KM.RU, Илья Шабардин
Здание МИД РФ © KM.RU, Илья Шабардин
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Российского дипломата не пустили в Чехию. Он отправился в Прагу в рамках рабочей поездки, но, видимо, пообщаться с чешскими коллегами у него в этот раз не получится. Бойца потеряла российская делегация, которая прибыла в столицу Чехии на заседание двусторонней межправкомиссии по торгово-экономическому сотрудничеству. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на посольство РФ.

По информации агентства, делегация во главе с министром торговли и промышленности России Денисом Мантуровым прибыла в Прагу в понедельник, 4 марта. Однако одного дипломата отказались пускать «по соображениям безопасности».

Как отмечает портал Info.cz, дипломата заподозрили в якобы сотрудничестве с российскими спецслужбами. В итоге он вылетел обратно в Москву.

В связи с этой ситуацией посольство РФ в Праге сделало представление заместителю министра иностранных дел Чехии.

«В представлении отмечено, что подобные действия являются недружественными, не соответствуют характеру российско-чешских отношений и не останутся без ответа», — сказали в диппредставительстве.

Заседание российско-чешской межправительственной комиссии состоится в среду, 6 марта.

Темы: Чехия, Международные отношения, Международные соглашения и дипломатия
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Комментарии читателей
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05.03.2019, 19:48
Гость: Смерш

Это точно, все вопросы экономического сотрудничества совершенно секретные. Зачем там шпионы? Все остальные члены делегации обсудят там все секретные вопросы экономического сотрудничества, приедут домой и никому ничего не расскажут, особенно - этому шпиону. Даже под пытками ФСБ.
05.03.2019, 19:28
Гость: Партизана

не демьяном бедным зовут?
05.03.2019, 19:13
Гость: P.S

Песня Алтайских партизан (1919 год).
"Отец мой был природный пахарь,
А я работал вместе с нем.
На нас напали злые чехи,
Село родное подожгли.
Отца убили в первой схватке,
А мать живьем в костре сожгли.
Сестру родную в плен забрали,
А я остался сиротой.
Три дня три ноченьки старался,
Сестру из плена выручал.
И на четвертый постарался,
Сестру из плена я украл.
С сестрой мы в лодочку садились,
И тихо плыли по реке.
Но вдруг кусты зашевелились,
Раздался выстрел роковой.
Злодей пустил злодейску пулю,
Убил красавицу сестру.
Сестра из лодочки упала,
Остался я совсем один.
Взойду я на гору крутую,
И посмотрю на край родной –
Горит село, горит родное,
Горит вся родина моя!"
Бабке твоей жены повезло, мешка у коновала не было.
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