Российского дипломата отказались пустить в Чехию

15:40

Российского дипломата не пустили в Чехию. Он отправился в Прагу в рамках рабочей поездки, но, видимо, пообщаться с чешскими коллегами у него в этот раз не получится. Бойца потеряла российская делегация, которая прибыла в столицу Чехии на заседание двусторонней межправкомиссии по торгово-экономическому сотрудничеству. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на посольство РФ.

По информации агентства, делегация во главе с министром торговли и промышленности России Денисом Мантуровым прибыла в Прагу в понедельник, 4 марта. Однако одного дипломата отказались пускать «по соображениям безопасности».

Как отмечает портал Info.cz, дипломата заподозрили в якобы сотрудничестве с российскими спецслужбами. В итоге он вылетел обратно в Москву.

В связи с этой ситуацией посольство РФ в Праге сделало представление заместителю министра иностранных дел Чехии.

«В представлении отмечено, что подобные действия являются недружественными, не соответствуют характеру российско-чешских отношений и не останутся без ответа», — сказали в диппредставительстве.

Заседание российско-чешской межправительственной комиссии состоится в среду, 6 марта.