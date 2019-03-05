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США закрыли рассекреченную Сноуденом систему слежки за гражданами

08:40 5.03.2019
Фото с сайта globallookpress.com
Фото с сайта globallookpress.com
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Агентство национальной безопасности (АНБ) США без огласки отключило систему анализа перехватываемых телефонных звонков и SMS-сообщений внутри страны. Об этом сообщила The New York Times со ссылкой на лидера республиканского большинства в Палате представителей США Люка Марри.

Речь идет о части программы, которая была запущена для тотальной слежки за гражданами после терактов 11 сентября 2001 года. Об этой программе общественности рассказал экс-сотрудник АНБ Эдвард Сноуден.

По информации издания, АНБ не использует эту систему уже несколько месяцев, а президент США Дональд Трамп не намерен обращаться к Конгрессу с просьбой продлить действие программы на новый срок в конце 2019 года. Официально в АНБ никак не прокомментировали прекращение программы.

В 2013 году Эдвард Сноуден, работавший в АНБ по контракту, передал журналистам документы, в которых говорилось о программе американских спецслужб по слежке как за гражданами США, так и за людьми за пределами страны. После этого против него были выдвинуты обвинения в шпионаже и краже госсобственности.

Сноуден бежал из Штатов и запросил политическое убежище у нескольких десятков стран, в том числе и в России. В августе 2013-го он получил временное убежище в РФ.

Темы: Спецслужбы, США, Разведка и шпионаж в мире
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Комментарии читателей
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05.03.2019, 09:36
Гость: Чекист

Не расслабляйтесь штаты взамен другую более совершенную программу и тотальную слежку запустили про которую Сноуден ничего не знает.
05.03.2019, 08:55
Гость: Дык

Сами идём в том же направлении, нечего тут Сноудена привлекать. Его даже жаль, поскольку он попал в водоворот весьма неприятный.
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