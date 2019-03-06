Пять российских моряков получили тюремные сроки в Южной Корее

10:14

Экипаж российского судна «Палладий» приговорен к лишению свободы судом Южной Кореи. Реальные сроки заключения получили шесть человек, сообщил РИА «Новости» представитель генерального консульства в Пусане Роман Быков.

Экипаж российского судна «Палладий» приговорен к лишению свободы судом Южной Кореи. Реальные сроки заключения получили шесть человек, сообщил РИА «Новости» представитель генерального консульства в Пусане Роман Быков.

Россиян признали виновными сразу по нескольким пунктам: в оказании сопротивления при задержании, выходе из порта без оформления документов, а также вопреки наложенному на судно аресту неподчинении командам береговой охраны.

Судовладелец получил 2,5 года заключения, капитан — один год, еще трое моряков — по 10 месяцев лишения свободы. Старшему механику назначили приговор с отсрочкой наказания, что в южнокорейской практике означает условный срок.

Отмечается, что приговор вступает в законную силу через неделю. Сейчас у моряков есть возможность подать апелляцию.

Прошлым летом судно «Палладий» было задержано на выходе из южнокорейского порта Пусан за долги по зарплате морякам. Общая сумма долга членам экипажа за пять месяцев составляла 250 тысяч рублей. При этом моряки не могли вернуться на родину, поскольку судовладелец, ссылаясь на отсутствие средств, отказывался оплатить билеты.

Из-за приближения тайфуна судно вышло в море, однако должно было вернуться обратно 28 августа. Члены экипажа попытались уйти из Южной Кореи без оформления документов, проигнорировав предупреждения властей. Для задержания судна задействовали корабль береговой охраны и вертолет с десантом. Команда оказала сопротивление.

После этого судовладелец, капитан, старший механик и один из матросов были задержаны и помещены под стражу, еще два матроса дожидались суда на борту судна.