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Пять российских моряков получили тюремные сроки в Южной Корее

10:14 6.03.2019
Фото с сайта globallookpress.com
Фото с сайта globallookpress.com
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Экипаж российского судна «Палладий» приговорен к лишению свободы судом Южной Кореи. Реальные сроки заключения получили шесть человек, сообщил РИА «Новости» представитель генерального консульства в Пусане Роман Быков.

Экипаж российского судна «Палладий» приговорен к лишению свободы судом Южной Кореи. Реальные сроки заключения получили шесть человек, сообщил РИА «Новости» представитель генерального консульства в Пусане Роман Быков.

Россиян признали виновными сразу по нескольким пунктам: в оказании сопротивления при задержании, выходе из порта без оформления документов, а также вопреки наложенному на судно аресту неподчинении командам береговой охраны.

Судовладелец получил 2,5 года заключения, капитан — один год, еще трое моряков — по 10 месяцев лишения свободы. Старшему механику назначили приговор с отсрочкой наказания, что в южнокорейской практике означает условный срок.

Отмечается, что приговор вступает в законную силу через неделю. Сейчас у моряков есть возможность подать апелляцию.

Прошлым летом судно «Палладий» было задержано на выходе из южнокорейского порта Пусан за долги по зарплате морякам. Общая сумма долга членам экипажа за пять месяцев составляла 250 тысяч рублей. При этом моряки не могли вернуться на родину, поскольку судовладелец, ссылаясь на отсутствие средств, отказывался оплатить билеты.

Из-за приближения тайфуна судно вышло в море, однако должно было вернуться обратно 28 августа. Члены экипажа попытались уйти из Южной Кореи без оформления документов, проигнорировав предупреждения властей. Для задержания судна задействовали корабль береговой охраны и вертолет с десантом. Команда оказала сопротивление.

После этого судовладелец, капитан, старший механик и один из матросов были задержаны и помещены под стражу, еще два матроса дожидались суда на борту судна.

Темы: Россия, Южная Корея, Морской и речной транспорт в мире
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Комментарии читателей
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06.03.2019, 16:14
Гость: Ага

А в чем ты конкретно с Зоей не согласен, а затупинец? С тем что гос-во РФ подло поступило по отношению к своим же гражданам и бросило их без денег, еды и помощи - запертых на борту лоханки в чужой стране в течение многих месяцев? Так это очевидно. И за границей о такой политике РФ хорошо осведомлены - поэтому никто не церемонится, а трактуют россиян как людей даже не второго, а третьего сорта.
06.03.2019, 15:22
Гость: Зойкe

Браво Зоя. Как обычно лизнула от души хозяевам.
06.03.2019, 14:29
Гость: вот нашёл

форум-мск,"Пьяный капитан расеянского сухогруза пытался "пролезть" в Южной Корее под низкий автомост"
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Российское грузовое судно Seagrand врезалось в мост в южнокорейском порту Пусан, пострадавших нет, сообщает газета The Chosun Ilbo.
Инцидент произошел в 16:23 по местному времени (10:23 по московскому). Сухогруз врезался носовой частью в участок между опорами моста. Впоследствии его отвели на безопасное расстояние, чтобы не создавать препятствий для прохода других судов. После принятия груза корабль должен был отправиться во Владивосток.
"Мы в курсе происшествия, но пока не получили от южнокорейских властей официального уведомления", - сказал ТАСС консул РФ в Пусане Роман Быков. Морская полиция расследует инцидент, его причины пока не установлены. Судно при столкновении получило повреждения, в мосту образовалась пятиметровая дыра. Движение по мосту перекрыто.
Установлено, что капитан - гражданин России - в момент столкновения был в состоянии алкогольного опьянения: уровень алкоголя в его крови составил 0,086%. Если этот показатель составляет 0,03% или выше, в соответствии с законом о безопасности на море виновнику может грозить тюремное заключение на срок до трех лет или штраф в 30 миллионов вон (более 26 тысяч долларов США). Правоохранительным органам предстоит выяснить, управлял ли капитан судном во время инцидента.
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