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США планируют предоставить Украине новое оружие

10:43 6.03.2019
Американский солдат
Фото с сайта pixabay.com
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США рассматривают возможность предоставить Украине больше оружия.

Об этом на заседании комитета сената США заявил Верховный главнокомандующий объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генерал Кертис Скапаротти.

Скапаротти отметил, что вопрос о поставках оружия должен еще пройти «политические обсуждения».

США могут предоставить Украине военно-морские системы, а также снайперские системы и боеприпасы, сообщает агентство Regnum со ссылкой на американское издание The Hill.

Ранее сообщалось, что министр обороны Украины Степан Полторак заявил, что США примут решение о выделении финансовой помощи Украине, которая будет потрачена на усиление ВМС страны, в частности на развитие военной береговой инфраструктуры.

Темы: США, Украина
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Комментарии читателей
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06.03.2019, 18:19
Гость: скептик

Типичный ватный троль)))
Не стыдно, что вас уже мультиками развлекают на уровне правительства государства? Да картинки, ворованные, показывают, да Стоуну картинку с амеровских апачей за свою выдавали. и кто? Сам президент!
Стыдно господа. Фу
06.03.2019, 18:02
Гость: куда уж серьезней

Бородаевский "Союз добровольцев Донбасса", зарегистрированный в РФ, официально насчитывает более 11 тысяч членов. Это только те, кто посчитал для себя возможным документально подтвердить свое участие в войне на востоке Украины и публично заявить о нем. А скольким хватило ума не светиться - мало ли как изменятся времена, политика РФ и международный правовой статус российских добровольцев на ней? Признает какой-нибудь международный суд их международными террористами - и прощайте любые поездки за границу. А так же - без учета действующих военнослужащих, которые, естественно, не могут быть членами этого союза.
06.03.2019, 17:57
Гость: blog2038,.

Есть - сложите Раша-ТВ и Укроп-ТВ вместе, затем разделите пополам.
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