США планируют предоставить Украине новое оружие

10:43

США рассматривают возможность предоставить Украине больше оружия.

Об этом на заседании комитета сената США заявил Верховный главнокомандующий объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генерал Кертис Скапаротти.

Скапаротти отметил, что вопрос о поставках оружия должен еще пройти «политические обсуждения».

США могут предоставить Украине военно-морские системы, а также снайперские системы и боеприпасы, сообщает агентство Regnum со ссылкой на американское издание The Hill.

Ранее сообщалось, что министр обороны Украины Степан Полторак заявил, что США примут решение о выделении финансовой помощи Украине, которая будет потрачена на усиление ВМС страны, в частности на развитие военной береговой инфраструктуры.