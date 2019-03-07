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Почему в США заговорили о «тайном сговоре» России и ливийского маршала Хафтара

23:09 7.03.2019

Москва всегда выступала за дипломатическое решение проблем в других странах

Очередной «русский след» обнаружили американцы в Ливии. Теперь США заявляют о некоем «тайном сговоре» РФ с ливийским маршалом Халифой Хафтаром.

Хафтар Халифа. Фото с сайта marsad.ly

Такого мнения придерживается глава Африканского командования вооружённых сил Соединенных Штатов Томас Вальдхаузер. Он убеждён, что таким образом РФ старается укрепиться в регионе.

На вопрос, для чего Москве это необходимо, Вальдхаузер отметил: «Россия тайно поддерживает Хафтара, чтобы «оказаться на стороне победителя». Никакой конкретики по этому поводу он, к слову, не предоставил. Однако отметил, что пока неизвестно, будет ли ливийский маршал принимать участие в следующих выборах.

При этом Москва всегда выступала за дипломатическое решение проблем в других странах. И подобная практика уже показала свои результаты. При этом о намерении России вмешаться в Ливийский конфликт информации нет и не было.

Собственно, поэтому и выглядят нелепо фейки, тиражируемые британскими СМИ, о присутствии в Ливии мифической ЧВК «Вагнера». Ранее западная пресса активно тиражировала сообщение об отправке 300 сотрудников частной военной компании для защиты маршала Хафтара. Ливийская сторона, к слову, не осталась в стороне. В Национальной армии страны эту информацию опровергли.

Так для чего СМИ, в том числе британский The Telegraph, тиражируют ложную информацию? Видимо, глобальная задача — ввести читателей в заблуждение. А на войне, в частности, информационной, все средства хороши. 

Темы: Ливия, Международная политика
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