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Трамп разрешил ЦРУ не отчитываться за убийства людей с беспилотников

16:44 7.03.2019
RQ-4 Global Hawk
RQ-4 Global Hawk. Фото с сайта wikimedia.org
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Президент США Дональд Трамп подписал указ, который отменяет обязательную отчетность ЦРУ за потери среди мирного населения при нанесении ударов с использованием беспилотников.

Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на телеканал NBC.

Согласно документу, отменяется один из пунктов указа от 2016 года, предписывающий директору Национальной разведки Соединенных Штатов ежегодно 1 мая публиковать отчет о количестве нанесенных американскими войсками ударов по целям террористов вне зоны боевых действий, а также о количестве погибших в результате этих атак, включая мирное население.

Отмечается, что распоряжение Трампа распространяется только на невоенные структуры, такие как ЦРУ, но при этом не касается Пентагона, который как и раньше должен отчитываться о гражданских жертвах в соответствии с требованием Конгресса.

Как сообщает Regnum, в силе остался закон от 2018 года, согласно которому ежегодно обе палаты Конгресса США должны получить отчет о жертвах среди мирного населения за прошедший год. При этом часть этого доклада может быть засекречена и не подлежать публикации.

Темы: Дональд Трамп, Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США, США
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Комментарии читателей
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08.03.2019, 00:06
Гость: Александр

Это как выдал лицензию на убийство.
07.03.2019, 17:03
Гость: Иван простак

Это точно, чего считать точечки на земле, на месте которых огоньки вспыхивают. Приравнять к компьютерной игре.
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