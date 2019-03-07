Трамп разрешил ЦРУ не отчитываться за убийства людей с беспилотников

16:44

Президент США Дональд Трамп подписал указ, который отменяет обязательную отчетность ЦРУ за потери среди мирного населения при нанесении ударов с использованием беспилотников.

Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на телеканал NBC.

Согласно документу, отменяется один из пунктов указа от 2016 года, предписывающий директору Национальной разведки Соединенных Штатов ежегодно 1 мая публиковать отчет о количестве нанесенных американскими войсками ударов по целям террористов вне зоны боевых действий, а также о количестве погибших в результате этих атак, включая мирное население.

Отмечается, что распоряжение Трампа распространяется только на невоенные структуры, такие как ЦРУ, но при этом не касается Пентагона, который как и раньше должен отчитываться о гражданских жертвах в соответствии с требованием Конгресса.

Как сообщает Regnum, в силе остался закон от 2018 года, согласно которому ежегодно обе палаты Конгресса США должны получить отчет о жертвах среди мирного населения за прошедший год. При этом часть этого доклада может быть засекречена и не подлежать публикации.