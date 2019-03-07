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Владимир Зеленский заявил о возбуждении против него уголовного дела

18:43 7.03.2019
Фото со страницы Владимира Зеленского в соцсети
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Кандидат в президенты Украины, шоумен Владимир Зеленский заявил, что на него оказывают давление.

По его словам, против него и его компании "Студия Квартал 95" возбудили уголовное дело об отмывании денег, а также планируют еще одно — о ДТП.

"Депутат из одной партии из трех букв регистрирует криминальное дело конкретно против меня. <…> Я думаю, что в ближайшее время появится криминальное дело против меня, что я якобы в 2002 году на автомобиле в Черниговской области сбил человека. <…> Это уже предел", — заявил Зеленский в видеообращении на своей странице Facebook.

Кандидат в президенты Украины также рассказал, что "специальные люди" ищут контакты в самопровозглашенной ЛНР, чтобы установить билборды с его лицом, пишет РИА Новости.

Президентские выборы пройдут на Украине 31 марта. На пост главы государства претендует рекордное за всю историю число кандидатов — 43. Рейтинг на протяжении последних месяцев, согласно данным соцопросов, возглавляла лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко, однако в январе Зеленский обошел ее. Поддержка действующего президента Петра Порошенко составляет около 20 процентов.

Темы: Выборы на Украине
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Комментарии читателей
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07.03.2019, 22:19
Гость: Опять 25

Пока он тут шутит кто-то собирает чемоданы...
07.03.2019, 19:57
Гость: Нет, не это он

хочет сказать. Он хочет сказать ЩэНэвмэрла.
07.03.2019, 19:25
Гость: охотник за бакланами

.Зеленский знает что будут установлены билборды в президентские выборы Украины в ЛНР с его лицом ,но не знает кто эти люди ?
Что хочет сказать Володя ,что президентские выборы Украины пройдут в Донецкой и Луганской областях ?
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