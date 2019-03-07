Юлия Тимошенко письменно обязалась вернуть Украине Донбасс и Крым

17:11

Кандидат в президенты Украины Юлия Тимошенко подписала обязательства перед избирателями на случай избрания ее главой государства, «восстановить территориальную целостность» страны.

«Мы не берем на себя окончание войны за две недели, потому что мы ответственные политики, но то, что мы абсолютно точно установим мир на всей территории Украины в этом сомнений нет, Донбасс и Крым будут возвращены», - сказала Тимошенко на пресс-конференции в четверг в Киеве.

По словам Тимошенко, ее отпечатанные обязательства получат избиратели, и если она их не выполнит, то готова будет уйти с должности президента.

«Все люди в Украине получат мое письменное обязательство, и если я это письменное обязательство не выполню, я напишу заявление об увольнении с должности президента и уйду. Потому что если мы не выполним все пункты этого лаконичного, четкого, понятного обязательства, нечего президенту делать на этой должности», - отметила лидер «Батькивщины».

При этом она выразила уверенность, что она и члены ее команды с этой задачей справятся, пишет «Русская весна».

В числе обязательств также - введение страховой медицины, снижение тарифов на жилищно-коммунальные услуги, повышение пенсий, поддержка многодетных семей.