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Юлия Тимошенко письменно обязалась вернуть Украине Донбасс и Крым

17:11 7.03.2019
Фото с сайта tymoshenko.ua
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Кандидат в президенты Украины Юлия Тимошенко подписала обязательства перед избирателями на случай избрания ее главой государства, «восстановить территориальную целостность» страны.

«Мы не берем на себя окончание войны за две недели, потому что мы ответственные политики, но то, что мы абсолютно точно установим мир на всей территории Украины в этом сомнений нет, Донбасс и Крым будут возвращены», - сказала Тимошенко на пресс-конференции в четверг в Киеве.

По словам Тимошенко, ее отпечатанные обязательства получат избиратели, и если она их не выполнит, то готова будет уйти с должности президента.

«Все люди в Украине получат мое письменное обязательство, и если я это письменное обязательство не выполню, я напишу заявление об увольнении с должности президента и уйду. Потому что если мы не выполним все пункты этого лаконичного, четкого, понятного обязательства, нечего президенту делать на этой должности», - отметила лидер «Батькивщины».

При этом она выразила уверенность, что она и члены ее команды с этой задачей справятся, пишет «Русская весна».

В числе обязательств также - введение страховой медицины, снижение тарифов на жилищно-коммунальные услуги, повышение пенсий, поддержка многодетных семей.

Темы: Украина, Отношения России и Украины, Ситуация на Украине, Юлия Тимошенко
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Комментарии читателей
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07.03.2019, 22:27
Гость: ВВВ

Ты уверен, это Украина - вражье государство?
07.03.2019, 22:16
Гость: Обещает - значит знает, что Он ее еще любит

Сахалин бы сберечь...
07.03.2019, 21:53
Гость: Все эти обязательства - сплошная мура

Для украинской олигархии, которая сумела сохранить свою власть даже после майдана, главное - уничтожить даже малейшую возможность для ограбленного населения установить хоть какую-нибудь справедливость.
На майдане собрались наивные глупцы, которые помогли сковырнуть ненавистного Януковича. В процессе майдана эти люди ощутили возможность влиять на ситуацию в стране и добивались подотчетности властей Украины перед майданом, одно из главных требований была еженедельная отчетность исполнительной власти перед майданом. Этот майдан был не только проевропейским, но и антиолигархическим, что совсем не нравилось тем, кто имел реальную экономическую власть на Украине.
Олигархия нашла выход для себя, развязав АТО и послала на убой гидно-революционные майданные массы.
Изваринский котел - в результате ликвидации котла каратели потеряли более 4000 убитыми, ранеными и пленными, 438 бежало на территорию России, до 240 перешли на сторону ополченцев.
Иловайский котел - по информации командира украинского батальона «Донбасс» С. Семенченко под Иловайском украинские потери превышают 1 тыс. человек.
Еленовский котёл, Амвросиевский котёл, Дебальцевский котел, котлы в Донецком и в Луганском аэропортах - все это огромные потери сил майдана и ВСУ. Но главное - сил майдана. Никто их не считал, особенно среди добровольцев.
После котлов для олигархии миновала угроза, остаткам майданутых бросили кость в виде безвиза и удалили их из Украины.
Олигархия на Украине победила надолго.
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