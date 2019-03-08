Правительство Финляндии отправили в отставку за срыв социальных реформ

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Премьер-министр Финляндии Юха Сипиля (Johan Sipila) попросил в пятницу у президента Саули Ниинистё (Sauli Niinisto) отправить кабинет министров в отставку.

Глава государства согласился с просьбой премьера. При этом он предложил правительству продолжить работу до формирования нового кабинета министров.

Причиной отставки правительства стал провал реформы здравоохранения и системы социального обеспечения, сообщает "Интерфакс". Эта реформа долгое время обсуждалась как в парламенте, так и в правительстве.

Поводом для отставки послужил отказ парламентской конституционной комиссии одобрить ряд новых законодательных положений, касающихся местных самоуправлений. А так как они тесно связаны с реформой здравоохранения и системы социального обеспечения, то не получила одобрения и реформа.

В этих условиях правительство меньшинства, в которое входят Коалиционная партия, Центристская партия и партия "Синее будущее" и рейтинг которой составляет согласно последнему опросу общественного мнения, проведенного по заказу Yle 32,1%, решило уйти в отставку.

Как сообщил в пятницу на пресс-конференции Сипиля, "отставка была моим решением, которое поддержали члены правительства".

Премьер отметил, что нынешний кабинет министров будет считаться временным и продолжит работу до намеченных на 14 апреля выборов в парламент.