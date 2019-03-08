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Правительство Финляндии отправили в отставку за срыв социальных реформ

13:13 8.03.2019
Фото с сайта Pixabay.com
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Премьер-министр Финляндии Юха Сипиля (Johan Sipila) попросил в пятницу у президента Саули Ниинистё (Sauli Niinisto) отправить кабинет министров в отставку.

Глава государства согласился с просьбой премьера. При этом он предложил правительству продолжить работу до формирования нового кабинета министров.

Причиной отставки правительства стал провал реформы здравоохранения и системы социального обеспечения, сообщает "Интерфакс". Эта реформа долгое время обсуждалась как в парламенте, так и в правительстве.

Поводом для отставки послужил отказ парламентской конституционной комиссии одобрить ряд новых законодательных положений, касающихся местных самоуправлений. А так как они тесно связаны с реформой здравоохранения и системы социального обеспечения, то не получила одобрения и реформа.

В этих условиях правительство меньшинства, в которое входят Коалиционная партия, Центристская партия и партия "Синее будущее" и рейтинг которой составляет согласно последнему опросу общественного мнения, проведенного по заказу Yle 32,1%, решило уйти в отставку.

Как сообщил в пятницу на пресс-конференции Сипиля, "отставка была моим решением, которое поддержали члены правительства".

Премьер отметил, что нынешний кабинет министров будет считаться временным и продолжит работу до намеченных на 14 апреля выборов в парламент.

Темы: Финляндия
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Комментарии читателей
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08.03.2019, 19:23
Гость: ира

Слава Богу у нас реформы без срывов.
08.03.2019, 18:52
Гость: Неправильно

Вот они лохи. А вот у нас и дефолты, и инфляция, и что только не происходит, чиновники все те же. Это называется стабильность.
08.03.2019, 17:58
Гость: stalker

Российскому главе государства давно пора брать пример с Казахстана и Финляндии, где в последнее время были отправлены в отставку правительства этих стран за срыв социальных и экономических реформ. У нас этого глава государства упорно не хочет делать. У нас в стране всякого рода послания президента звучат с 2005 года. Нам много чего обещали. И рост ВВП и новые высокотехнологичные рабочие места в количестве 25 миллионов. На деле слова остались словами. И если нынешнее правительство и нынешние премьеры с вице-премьерами провалили прежние указания свыше, то нет никакой надежды на то, что они нынешние послания и национальные проекты реализуют. Поговорка о том, что "старый конь борозды не испортит", не для них. Скорее здесь надо вспомнить "а вы друзья как не садитесь, все в музыканты не годитесь".
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