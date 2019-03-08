Российские дипломаты посетили находящуюся в тюрьме Бутину

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Дипломаты посольства России в США посетили Марину Бутину, находящуюся в тюрьме под следствием.

«Наша гражданка, ставшая жертвой провокации американских властей, не теряет стойкости духа. Несмотря на все тяготы заключения, Мария настроена оптимистично. Поздравили соотечественницу с Международным женским днем - передали ей самые теплые пожелания от всех, кто неравнодушен к ее судьбе», - говорится в сообщении посольства РФ в Вашингтоне в фейсбуке в пятницу.

Дипломаты подчеркивают: «Продолжаем добиваться освобождения Марии Бутиной и ее скорейшего возвращения на Родину».

Мария Бутина была арестована в 2018 году. В прошлом году Бутина признала себя виновной в участии в заговоре против США. На слушаниях она пояснила, что действовала «под руководством» российского официального лица, сообщает Интерфакс. Ее задачей было установить неофициальные контакты с американцами, имеющими влияние на политику США. По ее словам, она хотела приобрести контакты среди республиканцев и в Национальной стрелковой ассоциации США.

До этого Бутина не признавала свою вину.

Судебный процесс по делу Марии Бутиной продолжается. Следующие слушания запланированы на 28 марта, но могут состояться раньше, если власти сочтут, что Бутина передала следствию всю возможную информацию, и потому можно приступать к вынесению приговора.