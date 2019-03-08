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Российские дипломаты посетили находящуюся в тюрьме Бутину

09:44 8.03.2019
Фото с сайта wikimedia.org
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Дипломаты посольства России в США посетили Марину Бутину, находящуюся в тюрьме под следствием.

«Наша гражданка, ставшая жертвой провокации американских властей, не теряет стойкости духа. Несмотря на все тяготы заключения, Мария настроена оптимистично. Поздравили соотечественницу с Международным женским днем - передали ей самые теплые пожелания от всех, кто неравнодушен к ее судьбе», - говорится в сообщении посольства РФ в Вашингтоне в фейсбуке в пятницу.

Дипломаты подчеркивают: «Продолжаем добиваться освобождения Марии Бутиной и ее скорейшего возвращения на Родину».

Мария Бутина была арестована в 2018 году. В прошлом году Бутина признала себя виновной в участии в заговоре против США. На слушаниях она пояснила, что действовала «под руководством» российского официального лица, сообщает Интерфакс. Ее задачей было установить неофициальные контакты с американцами, имеющими влияние на политику США. По ее словам, она хотела приобрести контакты среди республиканцев и в Национальной стрелковой ассоциации США.

До этого Бутина не признавала свою вину.

Судебный процесс по делу Марии Бутиной продолжается. Следующие слушания запланированы на 28 марта, но могут состояться раньше, если власти сочтут, что Бутина передала следствию всю возможную информацию, и потому можно приступать к вынесению приговора.

Темы: США, Отношения России и США
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Комментарии читателей
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08.03.2019, 15:21
Гость: Вопрос Жириновскому

Интересно, что ее ждет в России?
08.03.2019, 14:06
Гость: gvozd

это что, вольный перевод с английского что ли - как передовицу в фашингтой пост прочел..
чудооооовищные преступления, мрачный заговор протиф амерыки.. хотела познакомится с амэрыканцами... имела отношения со старыком (которому 50 лет кажется, на минутку) и все это с помощью ультрасовременных шпыонских гаджетов указывающых на путена - имейла и воки-токи..
если следовать этой "логике", всех чикагских мальчиков которые организовали разграбление ссср в нахале 90х - надо привести на красную пощадь и публично линчевать.
вам самому не смешно когда вы такие глупости копипастите?
08.03.2019, 13:45
Гость: Это еще вопрос такой

А может она не хочет домой.
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