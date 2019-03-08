В конгрессе США одобрили запрет на признание Крыма российским

19:17

Комитет по иностранным делам палаты представителей конгресса США единогласно одобрил законопроект, запрещающий Белому дому признать присоединение Крыма к России.

Согласно тексту законопроекта, Вашингтон не признает "де-юре или де-факто" российский суверенитет над Крымом, а также над воздушным пространством или территориальными водами полуострова, сообщает РИА Новости.

Документ запрещает государственным органам США предпринимать действия, предполагающие признание Крыма российским.

При этом в тексте содержится исключение для президента: он сможет нарушить это правило, если это будет отвечать "интересам национальной безопасности".

Если инициативу одобрят обе палаты конгресса США, она будет направлена на подпись главе государства.