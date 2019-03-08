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В конгрессе США одобрили запрет на признание Крыма российским

19:17 8.03.2019
Сенат США. Фото с сайта senate.gov
Сюжет: Ситуация вокруг Крыма

Комитет по иностранным делам палаты представителей конгресса США единогласно одобрил законопроект, запрещающий Белому дому признать присоединение Крыма к России.

Согласно тексту законопроекта, Вашингтон не признает "де-юре или де-факто" российский суверенитет над Крымом, а также над воздушным пространством или территориальными водами полуострова, сообщает РИА Новости.

Документ запрещает государственным органам США предпринимать действия, предполагающие признание Крыма российским.

При этом в тексте содержится исключение для президента: он сможет нарушить это правило, если это будет отвечать "интересам национальной безопасности".

Если инициативу одобрят обе палаты конгресса США, она будет направлена на подпись главе государства.

Темы: США, Ситуация вокруг Крыма
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Комментарии читателей
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08.03.2019, 19:57
Гость: Оллес

будет отвечать "интересам национальной безопасности" ?
Значит,пришла пора России проводить пиндосикам красную линию НАШИХ условий мирного сосуществования на Земле.Не дайте им душить вас понемножку.Им гораздо больше есть что терять,и они трусливые и давным-давно мягкотелые морально.Даже маленький Винни-Пух Ким поставил грозного красномордого Транпа раком :))
Пиндосы никогда не понимали,что не все меряется ихним долляром :)
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