Венесуэла осталась без света из-за диверсии на ГЭС

11:04

Проблемы с электроснабжением возникли в столице Венесуэлы и в 21 из 23 штатах республики. Обесточены несколько линий метро в Каракасе, местный аэропорт Майкетия также остался без света.

Национальная корпорация по электроэнергии назвала причину отсутствия электроэнергии во многих районах Венесуэлы. "На гидроэлектростанции "Эль-Гури" произошла диверсия.

Венесуэльский президент Николас Мадуро обвинил в случившемся "американский империализм", пишут "Вести". По его словам, саботаж на ГЭС — дело рук Вашингтона, который объявил Каракасу электроэнергетическую войну. Война против народа Боливарианской Республики провалится, предрекает Мадуро. "Ничто и никто не победит народ Чавеса!" — написал он в "Твиттере", призвав также к "максимальному единству патриотов".

В свою очередь госсекретарь Майкл Помпео возложил вину за отключение электроэнергии на администрацию президента Николаса Мадуро. "Отключение электроэнергии и разруха, от которых страдают простые венесуэльцы, происходят не из-за США. Не из-за Колумбии. Не из-за Эквадора или Бразилии, Европы или кого-либо еще. Нехватка электроэнергии и голод являются результатом некомпетентности режима Мадуро", - приводит его слова ТАСС