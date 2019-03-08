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Венесуэла осталась без света из-за диверсии на ГЭС

11:04 8.03.2019
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Проблемы с электроснабжением возникли в столице Венесуэлы и в 21 из 23 штатах республики. Обесточены несколько линий метро в Каракасе, местный аэропорт Майкетия также остался без света.

Национальная корпорация по электроэнергии назвала причину отсутствия электроэнергии во многих районах Венесуэлы. "На гидроэлектростанции "Эль-Гури" произошла диверсия. 

Венесуэльский президент Николас Мадуро обвинил в случившемся "американский империализм", пишут "Вести". По его словам, саботаж на ГЭС — дело рук Вашингтона, который объявил Каракасу электроэнергетическую войну. Война против народа Боливарианской Республики провалится, предрекает Мадуро. "Ничто и никто не победит народ Чавеса!" — написал он в "Твиттере", призвав также к "максимальному единству патриотов".

В свою очередь госсекретарь Майкл Помпео возложил вину за отключение электроэнергии на администрацию президента  Николаса Мадуро. "Отключение электроэнергии и разруха, от которых страдают простые венесуэльцы, происходят не из-за США. Не из-за Колумбии. Не из-за Эквадора или Бразилии, Европы или кого-либо еще. Нехватка электроэнергии и голод являются результатом некомпетентности режима Мадуро", - приводит его слова ТАСС

Темы: Венесуэла
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08.03.2019, 14:33
Гость: ВДВ

Президент Венесуэлы Николас Мадуро назвал блэкаут «электрической войной» со стороны США. Чиновники обвинили оппозиционеров в том, что они напали на электростанции с коктейлями Молотова, сообщает The Independent. Министр связи Хорхе Родригес заявил, что за отключением стоят ультраправые экстремисты, которые выполняют приказы американского сенатора Марко Рубио и пытаются вызвать в стране хаос.
08.03.2019, 13:59
Гость: личный опыт

Агония пиндосни в Венесуэле принимает уже совершенно уродливые формы и дает обратный эффект, люди начинают ненавидеть пиндостан всеми фибрами души.
08.03.2019, 13:15
Гость: Замадуренному

Что бы бандеровцы делали без "агрессии России"?!
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