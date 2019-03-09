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В Германии опубликованы данные о местонахождении золота Третьего рейха

12:20 9.03.2019

В Германии опубликовали личный дневник офицера Третьего рейха Эгона Олленхауэра с записями о местах, в которых нацисты якобы спрятали золото и ценности в ходе отступления из Польши.

В дневнике говорится, что Адольф Гитлер поручил спрятать 260 грузовых автомобилей с золотом, дорогостоящими картинами, ювелирными изделиями и другими ценностями в 11 местах на территории Польши, пишет RT. В одном из грузовиков было около 28 тонн золота.

Указывается, что Гитлер хотел скрыть сокровища от наступавших солдат Красной армии.

Как заявил представитель фонда Schlesische Brücke Роман Фурманьяк, дневник офицера долгое время хранился в масонской ложе в Кведлинбурге и был передан фонду несколько лет назад.

В феврале турецкие СМИ опубликовали видео «потерянного флота Гитлера».

Темы: Германия, История Второй мировой войны
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Комментарии читателей
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09.03.2019, 21:51
Гость: Макар

Ведь точно, как же я это, а...
09.03.2019, 20:38
Гость: IgS

Мой отец там воевал. Говорил очень красивое место. Фронтовики его удивлялись что этот регион отдали полякам.
09.03.2019, 19:53
Гость: Бывший

Ну, это просто. Нужно переплавить джигитов на золото. Гитлер, кстати, пытался это делать.
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