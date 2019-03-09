В Венесуэле назвали вероятную причину масштабного отключения света

10:04

Венесуэла намерена подать международную жалобу верховному комиссару ООН по правам человека Мишель Бачелет на кибератаку на энергосистему страны, приведшую к масштабному отключению электричества, заявил министр связи и информации Венесуэлы Хорхе Родригес в эфире госканала VTV.

Энергетический коллапс в Венесуэле произошел из-за аварии на крупнейшей в стране ГЭС "Эль-Гури". Национальная корпорация по электроэнергии (Corpoelec) назвала инцидент диверсией и эпизодом энергетической войны против Венесуэлы, пишет РИА Новости. Президент Венесуэлы Николас Мадуро обвинил в ее развязывании американский империализм.

По мнению министра, госсекретарь США Майк Помпео и американский сенатор Марко Рубио знали заранее о том, что случится с энергоснабжением в Венесуэле, поскольку очень быстро отреагировали на ситуацию в соцсетях. Родригес отметил, что Помпео сделал заявление о том, что в Венесуэле нет еды, нет света и в скором времени не будет президента.