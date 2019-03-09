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В Венесуэле назвали вероятную причину масштабного отключения света

10:04 9.03.2019
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Венесуэла намерена подать международную жалобу верховному комиссару ООН по правам человека Мишель Бачелет на кибератаку на энергосистему страны, приведшую к масштабному отключению электричества, заявил министр связи и информации Венесуэлы Хорхе Родригес в эфире госканала VTV.

Энергетический коллапс в Венесуэле произошел из-за аварии на крупнейшей в стране ГЭС "Эль-Гури". Национальная корпорация по электроэнергии (Corpoelec) назвала инцидент диверсией и эпизодом энергетической войны против Венесуэлы, пишет РИА Новости. Президент Венесуэлы Николас Мадуро обвинил в ее развязывании американский империализм.
По мнению министра, госсекретарь США Майк Помпео и американский сенатор Марко Рубио знали заранее о том, что случится с энергоснабжением в Венесуэле, поскольку очень быстро отреагировали на ситуацию в соцсетях. Родригес отметил, что Помпео сделал заявление о том, что в Венесуэле нет еды, нет света и в скором времени не будет президента. 

Темы: Венесуэла
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Комментарии читателей
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09.03.2019, 11:04
Гость: В Спортлото надо писать!

Хорошего президента благодарный народ в беде не бросит, даже наоборот, сплотится вокруг него, затянув пояса и став плотным живым кольцом вокруг его дворца, и вокруг всех дворцов всех его корешей по фазендовому кооперативу Ляго.
09.03.2019, 11:00
Гость: Джордж Буш:

Именно на этой неделе в 1989, в Восточном Берлине и Лейпциге начались протесты. К концу года все коммунистические диктатуры в Центральной Америке пали.
09.03.2019, 10:58
Гость: визитка Витовта

Неужели Ярош и туда добрался?
Все комментарии (4)
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