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Тимошенко грозит после второго тура выборов закрыть аэропорты для Порошенко

16:20 9.03.2019
Юлия Тимошенко. Фото с сайта Tymoshenko.ua
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Лидер партии "Батькивщина", кандидат в президенты Украины Юлия Тимошенко уверена в своем выходе во второй тур президентских выборов. Об этом она заявила в интервью украинскому изданию "Левый берег".

Она также полагает, что во втором туре ей придется схлестнуться с действующим украинским президентом. Однако она не сомневается в своей победе над ним. А после нее обещает закрыть для проигравшего и его окружения все аэропорты, пишет издание "Антифашист"

"Потому что никто из экспертов не спорит, что мы с Порошенко будем во втором туре, и после второго тура будут закрыты все аэропорты для Порошенко и его окружения", — уверена политик.

При этом она уточнила, что для нее не имеет значения, с кем именно выходить во второй тур.

Выборы президента Украины назначены на 31 марта. Второй тур, если в нем возникнет необходимость, состоится через две недели после первого.

Темы: Внутриполитическая ситуация на Украине, Выборы на Украине, Юлия Тимошенко
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Комментарии читателей
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09.03.2019, 22:44
Гость: ну может

Коломойский делает ставку на Тимошенко .Юля и Зеленский - птенцы Коломойского. Украинские чиновники называют Зеленского спариннг-партнером Юли,мол он Юле помогает. Думаю Зеленскому трон не нужен.Думаю президентом будет или Порошенко или Юля.
09.03.2019, 21:08
Гость: Кое-кому не до стерхов будет

С уважаемым партнером уже налажены схемы откатов, а теперь придется все начинать снова.
09.03.2019, 20:36
Гость: Русский парень

А вот я знаю одного =попа= у которого =советница= в 24 года стала генерал-майором, а в 27 генерал-лейтенантом. А ты Вальцман случайно не знаешь такого попа-шамана?
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