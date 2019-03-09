Тимошенко грозит после второго тура выборов закрыть аэропорты для Порошенко

16:20

Лидер партии "Батькивщина", кандидат в президенты Украины Юлия Тимошенко уверена в своем выходе во второй тур президентских выборов. Об этом она заявила в интервью украинскому изданию "Левый берег".

Она также полагает, что во втором туре ей придется схлестнуться с действующим украинским президентом. Однако она не сомневается в своей победе над ним. А после нее обещает закрыть для проигравшего и его окружения все аэропорты, пишет издание "Антифашист".

"Потому что никто из экспертов не спорит, что мы с Порошенко будем во втором туре, и после второго тура будут закрыты все аэропорты для Порошенко и его окружения", — уверена политик.

При этом она уточнила, что для нее не имеет значения, с кем именно выходить во второй тур.

Выборы президента Украины назначены на 31 марта. Второй тур, если в нем возникнет необходимость, состоится через две недели после первого.