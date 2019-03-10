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В Эфиопии разбился самолет Ethiopian Airlines

12:56 10.03.2019
Фото с сайта aviav.ru
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Самолет Boeing 737 авиакомпании Ethiopian Airlines, следовавший из Аддис-Абебы в Найроби, потерпел крушение в центральном регионе Оромия. 

"Ethiopian Airlines с сожалением сообщает, что 10 марта недалеко от города Дебре-Зейт произошло крушение авиарейса ET 302, следовавшего из Аддис-Абебы в Найроби <...> Предполагается, что на борту находились 149 пассажиров и восемь членов экипажа, но в настоящее время мы уточняем список пассажиров", - приводит ТАСС цитату из заявления компании.

Отмечается, что на данный момент информации о судьбе находившихся на борту людей нет, ведутся поисковая и спасательная операции.

Сотрудники Ethiopian Airlines отправятся на место крушения, чтобы содействовать поискам. 

Лайнер вылетел в 08:38 утра в воскресенье из Международного аэропорта Боле, контакт с ним пропал в 08:44.

Темы: Авиакатастрофы
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