В результате крушения самолета Ethiopian Airlines погибли трое россиян

15:57

Трое россиян находились на борту пассажирского самолета авиакомпании Ethiopian Airlines, потерпевшего крушение в Эфиопии, передает британский телеканал Sky News со ссылкой на представителя компании.

По его словам, также погибли 32 гражданина Кении, 18 граждан Канады, девять граждан Эфиопии, по восемь - Китая и США, четыре человека с паспортами ООН, два - Испании и два - Израиля, а также по одному пассажиру из Йемена, Того, Сомали и Ирландии.

Ранее в посольстве РФ в Кении "Интерфаксу" сообщили, что гражданин России приобрел билеты на рейс разбившегося в Эфиопии самолета. Однако тогда не было официального подтверждения, что он в итоге полетел.

На борту "Боинга 737" авиакомпании Ethiopian Airlines, выполнявшего рейс из столицы Эфиопии Аддис-Абебы в кенийский Найроби, находились 149 пассажиров и восемь членов экипажа. Все они погибли.

Катастрофа произошла через шасть минут после взлета "Боинга" из аэропорта Аддис-Абебы. Самолет упал менее чем в 40 км к юго-востоку от города.

Информации о возможных причинах крушения пока нет. На месте катастрофы идет поисковая операция.