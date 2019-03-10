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СМИ сообщили о планах Трампа увеличить расходы на освоение Луны

09:45 10.03.2019
Фото с сайта Pixabay.com
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Президент США Дональд Трамп планирует запросить у Конгресса увеличить программу на освоение Луны на 500 млн долларов в 2020 финансовом году, сообщила газета The Wall Street Journal.

Главным приоритетом этой программы является создание окололунной станции Lunar Gateway.

Собеседники The Wall Street Journal объяснили увеличение расходов необходимостью ускорения сотрудничества между государством и космической отраслью в разработке и запуске спускаемых модулей для Луны.

Администрация президента США намерена добиться от Конгресса выделения 21 млрд долларов на все программы Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства, что на 2% меньше, чем агентство получило в текущем финансовом году, но на 5% (1,1 млрд долларов) больше, чем космическое ведомство просило в прошлом году, пишет "Интерфакс".

Ранее НАСА запрашивало почти 821 млн долларов на программы освоения Луны.

Темы: Дональд Трамп, Космические исследования и открытия
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Комментарии читателей
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10.03.2019, 15:30
Гость: Хмы

а как быть с Крестовыми набегами организованных папанями Римскими, которые разрушили Константинополь и прочие города и кишлаки? А как они охристианивали обе Америки, Африку,Австралию, Азию? А святая инквизиция под чутким руководством иезуитов, сколько они красивых баб поджарили на своих мангалах и барбекю. После этого количество красивых женщин в Гейропе резко сократилось. Вот одна из причин почему они поголубели.
10.03.2019, 15:04
Гость: Шило

Очень правильное и своевременное решение! Молодежь на Луну!!! Засеем Лунную целину кукурузой!!!! Для бурбона!
Получай родная Америка наш лунный урожай.
Тут главное успеть вперед Китая. А то они,там уже рис посадили.Завезут байкальскую воду и ....! Вагонные поставки лунариса.
10.03.2019, 14:31
Гость: Босяк

Трамп не знаеом с литературной классикой России, поэтому в таких ситуациях ему следует обратиться к пушкинской Сказке о рыбаке и рыбке, в частности к опыту старухи, которая как и Трамп хотела владеть миром и с чем она в итоге осталась. Очень поутичельно, господин Трамп.
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