СМИ сообщили о планах Трампа увеличить расходы на освоение Луны

09:45

Президент США Дональд Трамп планирует запросить у Конгресса увеличить программу на освоение Луны на 500 млн долларов в 2020 финансовом году, сообщила газета The Wall Street Journal.

Главным приоритетом этой программы является создание окололунной станции Lunar Gateway.

Собеседники The Wall Street Journal объяснили увеличение расходов необходимостью ускорения сотрудничества между государством и космической отраслью в разработке и запуске спускаемых модулей для Луны.

Администрация президента США намерена добиться от Конгресса выделения 21 млрд долларов на все программы Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства, что на 2% меньше, чем агентство получило в текущем финансовом году, но на 5% (1,1 млрд долларов) больше, чем космическое ведомство просило в прошлом году, пишет "Интерфакс".

Ранее НАСА запрашивало почти 821 млн долларов на программы освоения Луны.