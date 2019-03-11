При крушении самолета в Эфиопии погибли два сотрудника Сбербанка

10:43

Сбербанк подтвердил гибель своих сотрудников при крушении самолета в Эфиопии.

Как пишет РИА Новости, речь идет об уроженцах Таганрога — супругах Екатерине и Александре Поляковых.

"Они были совсем молоды, вместе учились, а последние годы работали в компании "Сбербанк Лизинг", входящей в Группу Сбербанк. В Африку Екатерина и Александр поехали на отдых, который столь трагично оборвался", — говорится в сообщении компании.

Сбербанк выражает искренние соболезнования родным и близким всех погибших.

Утром в минувшее воскресенье, 10 марта, самолет Boeing-737 авиакомпании Ethiopian Airlines, следовавший из Аддис-Абебы в Кению, потерпел крушение недалеко от эфиопского города Дэбрэ-Зэйт.

На борту находились 157 человек, включая восьмерых членов экипажа. Никто не выжил. Среди погибших — представители 35 стран, в том числе трое россиян.