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При крушении самолета в Эфиопии погибли два сотрудника Сбербанка

10:43 11.03.2019
Сбербанк
© KM.RU, Илья Шабардин
Сюжет: Авиакатастрофа в Казани

Сбербанк подтвердил гибель своих сотрудников при крушении самолета в Эфиопии.

Как пишет РИА Новости, речь идет об уроженцах Таганрога — супругах Екатерине и Александре Поляковых.

"Они были совсем молоды, вместе учились, а последние годы работали в компании "Сбербанк Лизинг", входящей в Группу Сбербанк. В Африку Екатерина и Александр поехали на отдых, который столь трагично оборвался", — говорится в сообщении компании.

Сбербанк выражает искренние соболезнования родным и близким всех погибших.

Утром в минувшее воскресенье, 10 марта, самолет Boeing-737 авиакомпании Ethiopian Airlines, следовавший из Аддис-Абебы в Кению, потерпел крушение недалеко от эфиопского города Дэбрэ-Зэйт.

На борту находились 157 человек, включая восьмерых членов экипажа. Никто не выжил. Среди погибших — представители 35 стран, в том числе трое россиян.

Темы: Авиакатастрофы, Авиакатастрофа в Казани
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Комментарии читателей
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11.03.2019, 14:06
Гость: Petsoft

а может, просто в Африке теплее?
11.03.2019, 11:53
Гость: личный опыт

странно, неужели горнолыжный кластер на Северном Кавказе хуже, чем Африка?
А Крым, а Сочи...а Золотое кольцо России.
Может в Сбере зарплаты слишком высокие?
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