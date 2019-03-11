В Китае ввели временный запрет на использование Boeing 737-8

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Управление гражданской авиации Китая предписало внутренним авиаперевозчикам приостановить полеты самолетов Boeing 737-8 после крушения аналогичного лайнера в Эфиопии, пишет РИА Новости.

Утром в воскресенье самолет Boeing 737 авиакомпании Ethiopian Airlines, на борту которого находились 157 человек, включая восемь членов экипажа, потерпел крушение недалеко от эфиопского города Дэбрэ-Зэйт. Среди погибших — представители 35 стран, включая трёх россиян.

Авиационный регулятор Китая отметил, что с 29 октября прошлого года, когда разбился Boeing 737-8 авиакомпании LionAir, это уже вторая катастрофа с самолетами этой серии.

"С учетом того, что оба самолета были сравнительно новыми Boeing 737-8, а также то, что обе катастрофы произошли на стадии взлета, прослеживается определенная схожесть двух катастроф. Исходя из соображений обеспечения безопасности гражданских полетов, Управление гражданской авиации 11 марта в 9.00 потребовало от оперирующих внутри Китая авиаперевозчиков с 18.00 11 марта 2019 года приостановить коммерческие перевозки самолетами Boeing 737-8", - говорится в опубликованном на сайте ведомства заявлении.

Управление отметило, что оповестит о возобновлении перевозок этими типами самолетов после того, как свяжется с авиационными властями США и компанией Boeing, чтобы удостоверится, что приняты эффективные меры обеспечения безопасности полетов.