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В Китае ввели временный запрет на использование Boeing 737-8

06:53 11.03.2019
Boeing 737-8
Фото с сайта wikipedia.org
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Управление гражданской авиации Китая предписало внутренним авиаперевозчикам приостановить полеты самолетов Boeing 737-8 после крушения аналогичного лайнера в Эфиопии, пишет РИА Новости.

Утром в воскресенье самолет Boeing 737 авиакомпании Ethiopian Airlines, на борту которого находились 157 человек, включая восемь членов экипажа, потерпел крушение недалеко от эфиопского города Дэбрэ-Зэйт. Среди погибших — представители 35 стран, включая трёх россиян.

Авиационный регулятор Китая отметил, что с 29 октября прошлого года, когда разбился Boeing 737-8 авиакомпании LionAir, это уже вторая катастрофа с самолетами этой серии.

"С учетом того, что оба самолета были сравнительно новыми Boeing 737-8, а также то, что обе катастрофы произошли на стадии взлета, прослеживается определенная схожесть двух катастроф. Исходя из соображений обеспечения безопасности гражданских полетов, Управление гражданской авиации 11 марта в 9.00 потребовало от оперирующих внутри Китая авиаперевозчиков с 18.00 11 марта 2019 года приостановить коммерческие перевозки самолетами Boeing 737-8", - говорится в опубликованном на сайте ведомства заявлении.

Управление отметило, что оповестит о возобновлении перевозок этими типами самолетов после того, как свяжется с авиационными властями США и компанией Boeing, чтобы удостоверится, что приняты эффективные меры обеспечения безопасности полетов.

Темы: Китай, Авиакатастрофы
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Комментарии читателей
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11.03.2019, 10:19
Гость: IP

В Казани безусловно заклинило, только не в бустерах, а в головах, к сожалению...
И это была не авария, насколько можно судить по гибели всех людей на борту. Рули в "нижнем" положении в процессе взлёта оказаться не могут, балансировочные кривые малых скоростей говорят о необходимости компенсации пикирующего момента у статически устойчивых ВС.
Вы точно пилот?
11.03.2019, 08:57
Гость: Пилот

Компания Боинг скрывает серьезные конструктивные недостатки 737 модели самолет неустойчив на некоторых режимах и часто клинит рули направления и высоты от перепада температуры заклинивает приводы рулей что уже приводило к аварии в Казани в 2013 посте чего МАК выдал предписание на остановку эксплуатации всех Боингов 737 пока не устранят недостки, но на них начался серьезный наезд бизнеса связанного с авиацией так как их 20% в РФ и запрет сняли. Компания устранять недостатки не хочет так это связано с большими затратами и требует больших переделок и отзыва многих самолетов. Очень похоже что такое же произошло в Эфиопии рули высоты клинит в нижнем положении на взлете что направляет самолет к земле и ничего нельзя уже исправить.
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