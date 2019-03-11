Экс-соратник Порошенко назвал места его побега в случае поражения

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В случае провала на выборах действующий президент Украины Петр Порошенко может покинуть стран. Такое предположение сделал покинувший фракцию "Блок Петра Порошенко" депутат Верховной рады Сергей Лещенко в опубликованном видео на канале YouTube.

По мнению Лещенко, беглый президент может найти убежище либо в Испании, где у него есть недвижимость, либо в Молдавии, "где проживает его бизнес-партнер олигарх Владимир Плахотнюк".

"Тут проблема не только в Порошенко, а что будет огромный запрос на наказание Порошенко. То есть не только новый президент не будет любить Порошенко, а в обществе будет огромный запрос на то, чтобы его наказать", — уверен парламентарий, отметив, что по его мнению Порошенко заслуживает наказания.

"Потому что он занимался не просто какими-то нечистоплотными вещами, а банальной тупой коррупцией и покрывал коррупцию своих друзей, будучи президентом Украины. Я это знаю, как человек, который лично общался с Порошенко", — резюмировал он.

Ранее о вероятном побеге Порошенко заявил бывший министр экономики Владимир Лановой.

Президентские выборы пройдут на Украине 31 марта. На пост главы государства претендует рекордное за всю историю число кандидатов - 39. Лидером президентского рейтинга, согласно данным соцопросов, на протяжении последних месяцев была глава партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко, однако в январе шоумен Владимир Зеленский обошел ее. Рейтинг действующего главы государства Петра Порошенко составляет около 20%.