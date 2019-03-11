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Трамп планирует запросить более 8 млрд долларов на стену с Мексикой

09:38 11.03.2019
Дональд Трамп
Фото с сайта Pixabay.com
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Президент США Дональд Трамп планирует потребовать от конгресса включить в бюджет на следующий финансовый год $8,6 млрд на строительство заграждений на границе с Мексикой, пишет "Интерфакс" со ссылкой на американские СМИ.

Отмечается, что на 2019 год Трамп запрашивал $5,7 млрд, отказ конгресса привел к 35-дневному шатдауну (остановке деятельности государственных учреждений в связи с отсутствием финансирования).

Лидеры демократов в конгрессе уже предупредили президента, что его ждет новое поражение.

В то же время экономический советник Белого дома Ларри Кудлоу в эфире телеканала Fox News заявил, что, по его мнению, Трамп "собирается остаться с планом строительства стены, с обеспечением безопасности на границе, что очень важно"

Темы: Дональд Трамп, США
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Комментарии читателей
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11.03.2019, 15:25
Гость: Вы еще поинтересуйтесь,

когда и почему построили стенку вокруг Западного сектора Берлина. Вообще уписаетесь.
Почитайте, как вводили новую валюту (и курс обмена старой) в отдельно взятой демократической оккупационной зоне, куда подевались продукты из той тоталитарной оккупационной зоны, где, согласно договорам, валюту не меняли, а принимали старую, единую...
Вообще, много интересного можно прочитать о том, откуда взялись "два немецких государства"
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И мексиканская стенка уже по-другому будет выглядеть. Такое впечатление, что дело здесь не в незаконных эмигрантах.
11.03.2019, 12:19
Гость: неужели

новый шатдаун?
11.03.2019, 11:53
Гость: пиндосня лицемерная

А сколько было поросячьего визгу во времена существования Берлинской стены.Та стена была плохая, а эта хорошая?
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