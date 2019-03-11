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Названы крупнейшие в мире экспортеры оружия

07:14 11.03.2019
Фото с сайта Pixabay.com
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Стокгольсмкий международный институт исследований проблем мира (SIPRI) опубликовал ежегодный доклад, в котором назвал крупнейших экспортеров вооружений.

Как пишет РИА Новости со ссылкой на документ, главными мировыми экспортерами стали США, Россия, Китай, Франция и Германия. На долю этих государств приходится 75 процентов от общемирового объема экспорта вооружений, причем первые два из них осуществляют 57 процентов от общего экспорта.

В документе говорится, что в период с 2014 по 2018 год Российская Федерация поставляла оружие в 48 стран. Главными импортерами российских вооружений стали Индия, Китай и Алжир. Также отмечается, что с 2009 года общий экспорт из России снизился на 17 процентов из-за сокращения поставок оружия в Индию и Венесуэлу.

Индия осталась главным покупателем оружия из России, однако с 2009 года объемы закупок упали на 42 процента, а импорт в Венесуэлу за этот же период сократился на 96 процентов.

Кроме того, в докладе говорится, что в период с 2014 по 2018 году общемировой объем экспорта вырос на 7,8 процента. Среди регионов наибольший рост импорта показал Ближний Восток, где крупнейшими странами-импортерами стали Саудовская Аравия, Египет, Израиль, Катар и Ирак.

Темы: Статистические данные и прогнозы, Торговля оружием в мире
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