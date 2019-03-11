СМИ опубликовали прослушку телефонного разговора Тимошенко и Коломойского

20:27

В Сети появилась запись телефонного разговора, на которой слышны голоса, напоминающие голоса лидера партии «Батькившина» Юлии Тимошенко и украинского олигарха Игоря Коломойского.

Аудио с беседой было опубликовано на британском сервисе Liveleak. Запись датирована февралем 2019 года.

Судя по разговорю, некая женщина, чей голос напоминает голос Юлии Тимошенко, поздравляет своего собеседника с днем рождения. «Хочу поблагодарить в твой день рождения за все. И за то, что ты можешь быть настоящим другом и настоящим партнером во всех важнейших делах», - говорит она.

Кроме того, женщина желает имениннику, чтобы его «оставили в покое».

В ответ мужчина, который, по сведениям СМИ, может быть Коломойским, отвечает: «Мы же пока цели не достигнем, не успокоимся».

Ранее украинский журналист Богдан Кузьмич на своей странице в Facebook сообщил о тайной встрече лидера «Батькивщины» с олигархом в Варшаве. По его данным, Тимошенко и Коломойский побеседовали 12 июля 2018 года в отеле возле аэропорта имени Фредерика Шопена, сообщает телеканал «Звезда». На встрече также присутствовал председатель Волынского облсовета Игорь Палица.