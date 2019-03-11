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СМИ опубликовали прослушку телефонного разговора Тимошенко и Коломойского

20:27 11.03.2019

В Сети появилась запись телефонного разговора, на которой слышны голоса, напоминающие голоса лидера партии «Батькившина» Юлии Тимошенко и украинского олигарха Игоря Коломойского.

Аудио с беседой было опубликовано на британском сервисе Liveleak. Запись датирована февралем 2019 года.

Судя по разговорю, некая женщина, чей голос напоминает голос Юлии Тимошенко, поздравляет своего собеседника с днем рождения. «Хочу поблагодарить в твой день рождения за все. И за то, что ты можешь быть настоящим другом и настоящим партнером во всех важнейших делах», - говорит она.

Кроме того, женщина желает имениннику, чтобы его «оставили в покое».

В ответ мужчина, который, по сведениям СМИ, может быть Коломойским, отвечает: «Мы же пока цели не достигнем, не успокоимся».

Ранее украинский журналист Богдан Кузьмич на своей странице в Facebook сообщил о тайной встрече лидера «Батькивщины» с олигархом в Варшаве. По его данным, Тимошенко и Коломойский побеседовали 12 июля 2018 года в отеле возле аэропорта имени Фредерика Шопена, сообщает телеканал «Звезда». На встрече также присутствовал председатель Волынского облсовета Игорь Палица.

Темы: Украина, Внутриполитическая ситуация на Украине, Выборы на Украине
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Комментарии читателей
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12.03.2019, 08:21
Гость: хохол из хутора близ Диканьки

1. Не апетенденты, а претенденты. Напрасно Вы полагаете, что искажение слова добавит убедительности Вашим утверждениям.
2. По каким атрибутам Вы определили, что все претенденты одной (еврейской)
национальности?
3. Подавляющему большинству граждан Украины "до лампочки" национальность претендента. "Неважно, какого цвета кошка, главное чтобы она умела ловить мышей" (китайская народная мудрость). На предыдущих выборах президента в 2014 году лидеры двух националистических партий (запрещённых в России) Олег Тягнибок (Всеукраинское объединение "Свобода") и Дмитрий Ярош (партия "Правый сектор") вместе взятые получили в 2 раза меньше голосов, чем президент Всеукраинского еврейского конгресса Вадим Рабинович.
12.03.2019, 05:04
Гость: Ну,поговорили!

Да хоть бы и сексом по телефону позанимались!Ну,в Варшаве на их встрече Палица был!Да хоть бы и ноги ей держал!
А тем временем набралось уже 11 комментов,любят наши пустобрехи язык почесать!
12.03.2019, 02:34
Гость: Бывший

Вот кем надо быть, чтобы поставить знак равенства между Тимошенко и Квачковым?
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