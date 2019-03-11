]]> ]]>
Главная В мире Новости

Экс-подрядчика космодрома Восточный задержали в Чехии по делу о растрате

23:35 11.03.2019
Космодром Восточный
Фото Владислав Ларкин с сайта wikimedia.org
Материалы по теме:

Бывшего подрядчика космодрома Восточный Виталия Гинзбурга, заочно арестованного в РФ по делу о растрате, задержали в Чехии.

Сейчас он находится под временным арестом и ожидает экстрадиции, сообщает ТАСС.

Гинзбурга обвиняют по трем статьям УК – ч. 4 ст. 160 («Присвоение или растрата в особо крупном размере»), ч. 2 ст. 145.1 («Полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы») и ч. 2 ст. 199 («Уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере»).

Вменяемые преступления совершены в 2016–2017 годах, три уголовных дела объединены в одно производство. Гинзбург вину не признаёт.

По версии правоохранителей, сумма ущерба от его действий составила более 680 млн руб. Ранее решение о заочном аресте Гинзбурга вынес Хамовнический суд Москвы. Оно вступило в законную силу.

СКР сообщал, что Виталий Гинзбург (руководитель ООО «Экономические программы») не выплатил 200 работникам более 16,5 млн руб. заработной платы при выполнении подрядных работ по строительству объектов на космодроме Восточный, пишет «Право.ру». Как считает следствие, деньги у организации были, просто их направили на «иные цели» (СКР не уточнял, на какие). Дело ушло в суд в конце 2016 года.

Строительство космодрома Восточный началось в Амурской области в 2012 году. Оно сопровождалось коррупционными скандалами и жалобами рабочих на невыплату зарплаты.

Темы: Задержания подозреваемых по громким уголовным делам
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
12.03.2019, 09:14
Гость: Пилот

По состоянию на май 2018 года, с Восточного было проведено всего три запуска. Первый пуск с Восточного состоялся 28 апреля 2016 года, на четыре месяца позже первоначального срока. Запуск, за которым на космодроме наблюдал президент РФ Владимир Путин, пришлось сдвигать на день из-за сбоя в работе одного из кабелей в системе управления.
Второй запуск ракеты-носителя состоялся 28 ноября 2017 года. Запуск прошел в штатном режиме, но на этапе вывода спутников на орбиту произошел сбой. Аппарат «Метеор-М» и еще 18 спутников были потеряны. Третий запуск — 1 февраля 2018 года — прошел без происшествий. Дальнейшие запуски с Восточного переносятся на поздние сроки из-за неготовности спутников и ракет и отсуствия ключевых импортных деталей. По 1 пуску в год для этого сторить новый космодром? Их все можно было спокойно с Байконура запускать. Народ массово с Дальнего востока валит жить там дорого а работы нет и расположение космодрома под боком у Китая тоже странное, это что ему такой подарок если они границу изменят в очередной раз в свою пользу. При старте с Байконура ракеты идут над територией РФ а с Восточного над морем где оказать помщь весьма сложно если что сразу буль-буль все проблемы Роскосмоса и дырки в корпусе. Зато штатм очень удобно все пуски наблюдать и отслеживать у нас же больше нет секретов все им продали уже.
12.03.2019, 08:12
Гость: Шило

А что, в процессе строительства нельзя было отследить финпотоки!?
Вот,правильно, кто же будет под себя яму рыть.
12.03.2019, 06:56
Гость: Дмитрий

О Роскосмосе и Рогозине столько дерьма как по заказу. Ведь ты ж бот русскоязычный, разве в тебе ничего не шелохнется, что за бабло Родину продаешь? Гугл забиваешь "Роскосмо" и ни одной положительной ссылки! Это же явно компания.
Не тебе, бот, а тем, кто тебя читает, отвечу, что все эти дела, по которым идут задержания, инициированы Рогозиным. А начались хищения до него.
На Байконуре начали казахи палки в колеса вставлять: то не так, это не так, платить надо больше... Только бот может изображать наивность, типа, зачем России второй космодром? У России был только один космодром, причем расположенный далековато на севере - Мирный (Плесецк). Байконур считать российским можно только в больном воображении - он казахский. Скоро Назарбаев уйдет и куда повернется Казахстан - большой вопрос. Россия построила свой космодром и от казахов теперь не зависит.
Место строительства космодрома продолжает линию СССР по заселению необжитых территорий вдоль границ. Там рядом Китай и лишний русский город там не помешает.
На языке вертится написать слово "осел", но это ведь неправда. Ведь четко знаешь, что пишешь и зачем. Бот.
Все комментарии (9)
]]>
]]>

xProduct()

]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2019 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.
Карта сайта
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь.