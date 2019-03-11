Экс-подрядчика космодрома Восточный задержали в Чехии по делу о растрате

23:35

Бывшего подрядчика космодрома Восточный Виталия Гинзбурга, заочно арестованного в РФ по делу о растрате, задержали в Чехии.

Сейчас он находится под временным арестом и ожидает экстрадиции, сообщает ТАСС.

Гинзбурга обвиняют по трем статьям УК – ч. 4 ст. 160 («Присвоение или растрата в особо крупном размере»), ч. 2 ст. 145.1 («Полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы») и ч. 2 ст. 199 («Уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере»).

Вменяемые преступления совершены в 2016–2017 годах, три уголовных дела объединены в одно производство. Гинзбург вину не признаёт.

По версии правоохранителей, сумма ущерба от его действий составила более 680 млн руб. Ранее решение о заочном аресте Гинзбурга вынес Хамовнический суд Москвы. Оно вступило в законную силу.

СКР сообщал, что Виталий Гинзбург (руководитель ООО «Экономические программы») не выплатил 200 работникам более 16,5 млн руб. заработной платы при выполнении подрядных работ по строительству объектов на космодроме Восточный, пишет «Право.ру». Как считает следствие, деньги у организации были, просто их направили на «иные цели» (СКР не уточнял, на какие). Дело ушло в суд в конце 2016 года.

Строительство космодрома Восточный началось в Амурской области в 2012 году. Оно сопровождалось коррупционными скандалами и жалобами рабочих на невыплату зарплаты.