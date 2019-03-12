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Президент Алжира отказался идти на пятый срок на фоне протестов

09:10 12.03.2019
Абдельазиз Бутефлика. Фото с сайта ru.wikipedia.org

Президент Алжира Абдельазиз Бутефлика, занимающий высшую должность в стране с 1999 года, в обращении к нации объявил, что не будет участвовать в планировавшихся 18 апреля выборах (политик в случае победы переизбрался бы уже на пятый срок). 

Бутефлика также объявил о переносе президентских выборов и об отставке правительства.

В своем обращении президент пишет о массовых акциях протеста в стране. «Я понимаю, что подвигло массы граждан выбрать такой способ выражения своего мнения», — отмечает президент страны.

Бутефлика, ссылаясь на состояние своего здоровья и на свой возраст, пишет, что ему осталось выполнить только «последний долг» перед населением страны: «заложить основы новой республики, которая станет основой для нового алжирского режима». Перенос выборов он объясняет необходимостью обеспечить «спокойствие и общественную безопасность», пишет РБК.

Для разработки и реализации необходимых стране реформ президент Алжира обещает созвать национальную конференцию. Во время нее разработают проект новой Конституции страны, который потом будет вынесен на референдум. Новые президентские выборы пройдут только после этого. Разработка новой Конституции должна завершиться в 2019 году.

Бутефлике 82 года. Он объявил о своих планах идти на новые выборы 10 февраля, официально его кандидатура была утверждена 3 марта. Это спровоцировало протесты, в которых приняли участие сотни тысяч человек. Митинги также прошли во Франции (Алжир — ее бывшая колония).

Фото с сайта newsbreakers.ng

Темы: Выборы в мире, Алжир
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Комментарии читателей
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12.03.2019, 10:14
Гость: Змей

Слабак! Оравы каких то бездельников испугался.
12.03.2019, 09:49
Гость: ДДДД

Вот с кого всяким Путиным и Лукашенкам надо брать пример.
12.03.2019, 09:23
Гость: Питон

Не повезло ему народ там плохой в Алжире "не оценил" заслуг президента. Приезжай в РФ и переизбирайся хоть 100 раз тишина будет и рейтинг 120% что не бывает ну какой захочешь такой и нарисуют 99%.
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