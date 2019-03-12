Власти США потребовали модернизации систем Boeing 737-8

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Федеральное управление авиации США (FAA) намерено обязать корпорацию Boeing модернизировать лайнеры 737 MAX 8 и 737 MAX 9 после авиакатастрофы в Эфиопии, пишет РИА Новости со ссылкой на соответствующий пресс-релиз, опубликованый на портале ведомства.

В управлении, сославшись на ряд отчетов, признали сходство между крушениями новейших Boeing в Эфиопии и Индонезии. В то же время в ведомстве подчеркнули, что не обладают достаточной информацией и не могут делать какие-либо выводы.

В FAA также сообщили, что Boeing обяжут модернизировать MCAS - систему управления самолетами 737 MAX 8 и 737 MAX 9, которая отвечает за перекладку стабилизатора на пикирование. Планируется, что данные изменения станут обязательными не позднее апреля 2019 года.

Кроме того, корпорация должна будет внести изменения в руководства для обучения пилотов указанными моделями лайнеров.

В свою очередь в Boeing заявили, что новое программное обеспечение будет установлено на всех пассажирских самолетах Boeing 737 MAX в ближайшие недели.

Ранее FAA признало лайнеры данного типа пригодным для полетов.

Утром в воскресенье направлявшийся из Аддис-Абебы в Найроби самолет Boeing 737 MAX 8 авиакомпании Ethiopian Airlines разбился недалеко от эфиопского города Дэбрэ-Зэйт. Все 157 находившихся на борту человек погибли, среди них было 22 сотрудников ООН и связанных с ней структур. Всего среди погибших - представители 35 стран, включая трех россиян.

Это вторая катастрофа с самолетами данной модели за пять месяцев: 29 октября 2018 года разбился лайнер индонезийской авиакомпании Lion Air, эта трагедия унесла жизни 189 человек.

После трагедии в Эфиопии о приостановке эксплуатации Boeing 737 MAX 8 заявили в Китае, Индонезии и Вьетнаме.