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Власти США потребовали модернизации систем Boeing 737-8

09:00 12.03.2019
Boeing 737-8
Фото с сайта wikipedia.org
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Федеральное управление авиации США (FAA) намерено обязать корпорацию Boeing модернизировать лайнеры 737 MAX 8 и 737 MAX 9 после авиакатастрофы в Эфиопии, пишет РИА Новости со ссылкой на соответствующий пресс-релиз, опубликованый на портале ведомства.

В управлении, сославшись на ряд отчетов, признали сходство между крушениями новейших Boeing в Эфиопии и Индонезии. В то же время в ведомстве подчеркнули, что не обладают достаточной информацией и не могут делать какие-либо выводы.

В FAA также сообщили, что Boeing обяжут модернизировать MCAS - систему управления самолетами 737 MAX 8 и 737 MAX 9, которая отвечает за перекладку стабилизатора на пикирование. Планируется, что данные изменения станут обязательными не позднее апреля 2019 года.

Кроме того, корпорация должна будет внести изменения в руководства для обучения пилотов указанными моделями лайнеров.

В свою очередь в Boeing заявили, что новое программное обеспечение будет установлено на всех пассажирских самолетах Boeing 737 MAX в ближайшие недели.

Ранее FAA признало лайнеры данного типа пригодным для полетов.

Утром в воскресенье направлявшийся из Аддис-Абебы в Найроби самолет Boeing 737 MAX 8 авиакомпании Ethiopian Airlines разбился недалеко от эфиопского города Дэбрэ-Зэйт. Все 157 находившихся на борту человек погибли, среди них было 22 сотрудников ООН и связанных с ней структур. Всего среди погибших - представители 35 стран, включая трех россиян.

Это вторая катастрофа с самолетами данной модели за пять месяцев: 29 октября 2018 года разбился лайнер индонезийской авиакомпании Lion Air, эта трагедия унесла жизни 189 человек.

После трагедии в Эфиопии о приостановке эксплуатации Boeing 737 MAX 8 заявили в Китае, Индонезии и Вьетнаме.

Темы: США, Авиакатастрофы
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Комментарии читателей
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12.03.2019, 11:54
Гость: личный опыт

"Федеральное управление авиации США (FAA) намерено обязать корпорацию Boeing"
Чисто интересно..."намеряно" или "обязать".
Ох, чиновники, они такие чиновники...
Самолетик как бы начинает самопроизвольно пикировать...
точно это неизвестно, но чиновники решили, типо, подстраховаться...
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