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Брюссель решил штрафовать Лондон за отсрочку Brexit

06:55 12.03.2019
Фото с сайта Pixabay.com
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Власти ЕС рассматривают возможность введения штрафных санкций для Великобритании в случае отсрочки процедуры выхода страны из Евросоюза, пишет "Интерфакс" со ссылкой на местные СМИ.

Отмечается, что сумма компенсации может составить порядка 1 млрд фунтов стерлингов ($1,31 млрд) за каждый месяц отсрочки. Кроме того, уже известно, что при выходе Великобритания заплатит ЕС 39 млрд фунтов.

Brexit намечен на 29 марта. Тем временем 12 марта в парламенте Великобритании пройдет очередное голосование по предложенному правительством плану о выходе из Евросоюза, при этом ожидается, что парламентарии в очередной раз заблокируют сделку с Брюсселем.

Премьер-министр Тереза Мэй ранее обещала, что если парламент отвергнет сделку, то 13 марта пройдет голосование о том, согласны ли депутаты на выход из ЕС без соглашения. 14 марта пройдет голосование по переносу сроков Brexit.

Темы: Великобритания, Европейский союз (ЕС)
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Комментарии читателей
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12.03.2019, 14:09
Гость: Европеец

Половина Бритов думала что знала, что хотят - теперь знают и то, что никак не хотели.
12.03.2019, 14:01
Гость: Европеец

Сегодня голосуют за уход из ЕС с договором, подготовленным Мэй, если не пройдёт ...
Завтра голосуют за уход без договора а если нет ...
Послезавтра будут голосовать за продление ухода.
Но и это ещё не уверенность, что будем мудрее.
...
В Четверг узнаем что хотели.
Все попытки Бритов выдолбать из ЕС хороший договор разбиваются в пух и прах. До них только сейчас дошло, что такое сила 27 стран и экономики всей Европы.
Покупайте попкорн.
12.03.2019, 11:44
Гость: Чингачгук

наглосаксы всегда знают ЧЕГО ОНИ ХОЧУТЬ, когда травили скрипалей, тоже знали, но их химик сделал плохой аналог Новичка, и прокололись. Викиликс уже слил информацию, фамилии и организации названы, мэй ждет трибунал.
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