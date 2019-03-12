Помпео обвинил «Роснефть» в покупке нефти у Венесуэлы вопреки санкциям США

10:19

Госсекретарь США Майк Помпео обвинил “Роснефть” и ее руководство в покупке нефти у Венесуэлы в обход американских санкций.

"Российская государственная компания "Роснефть" продолжает закупать сырую нефть у PDVSA… в разрез с санкциями Соединенных Штатов. Главный исполнительный директор "Роснефти" Игорь Сечин продолжает протягивать спасательный круг режиму (законным властям Венесуэлы - прим. ред.)", - цитирует РИА Новости слова Помпео.

Госсекретарь США также обвинил российские компании в "скупке золотого запаса" Венесуэлы.

"Российские компании продолжают по сей день пытаться помогать режиму Мадуро, превращая золотые запасы страны в наличность", - утверждает Помпео.

Одиннадцатого марта США ввели санкции против российского банка "Еврофинанс Моснарбанк" в связи с его сделками с венесуэльской государственной нефтяной компанией Petroleos de Venezuela SA (PDVSA). Отмечается, что "Еврофинанс Моснарбанк" является "спасательным тросом" для режима президента Венесуэлы Николаса Мадуро, чьи сторонники якобы используют PDVSA для отмывания денег.

США ввели санкции против PDVSA в ночь с 28 на 29 января. Венесуэльской госкомпании принадлежит также американский холдинг Citgo Petroleum, мощность трех его НПЗ составляет 749 тысяч баррелей нефти в сутки. Компании из США обязали переводить оплату за венесуэльскую нефть на заблокированный счет компании, доступа к которому нет у Мадуро.

Это произошло на фоне того, как спикер парламента Венесуэлы Хуан Гуаидо объявил себя временным президентом страны вместо Николаса Мадуро. В Вашингтоне считают Гуаидо легитимным главой государства.

Россия будет "самым жестким" образом реагировать на попытки лишить российские компании инвестиций в Венесуэле, заявил ранее посол в Каракасе Владимир Заемский. По его словам, риски для инвестиций в Венесуэлу действительно есть. Однако они связаны с поведением Вашингтона, а не Каракаса.

США убеждают Россию и Китай, что они получат обратно свои инвестиции в Венесуэлу только в случае ухода действующего президента страны Николаса Мадуро, заявил 1 марта спецпредставитель США по Венесуэле Эллиот Абрамс.

"Если они (РФ и КНР) озабочены… возвращением сделанных ими инвестиций, обанкротившаяся экономика Венесуэлы никогда не сможет выплатить эти объемы (средств). Только Венесуэла, переживающая восстановление, сможет сделать это, и этого не произойдет под управлением… Мадуро", - сказал Абрамс на брифинге в госдепартаменте.