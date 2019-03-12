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Помпео обвинил «Роснефть» в покупке нефти у Венесуэлы вопреки санкциям США

10:19 12.03.2019
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Госсекретарь США Майк Помпео обвинил “Роснефть” и ее руководство в покупке нефти у Венесуэлы в обход американских санкций.

"Российская государственная компания "Роснефть" продолжает закупать сырую нефть у PDVSA… в разрез с санкциями Соединенных Штатов. Главный исполнительный директор "Роснефти" Игорь Сечин продолжает протягивать спасательный круг режиму (законным властям Венесуэлы - прим. ред.)", - цитирует РИА Новости слова Помпео.  

Госсекретарь США также обвинил российские компании в "скупке золотого запаса" Венесуэлы.

"Российские компании продолжают по сей день пытаться помогать режиму Мадуро, превращая золотые запасы страны в наличность", - утверждает Помпео.

Одиннадцатого марта США ввели санкции против российского банка "Еврофинанс Моснарбанк" в связи с его сделками с венесуэльской государственной нефтяной компанией Petroleos de Venezuela SA (PDVSA). Отмечается, что "Еврофинанс Моснарбанк" является "спасательным тросом" для режима президента Венесуэлы Николаса Мадуро, чьи сторонники якобы используют PDVSA для отмывания денег.

США ввели санкции против PDVSA в ночь с 28 на 29 января. Венесуэльской госкомпании принадлежит также американский холдинг Citgo Petroleum, мощность трех его НПЗ составляет 749 тысяч баррелей нефти в сутки. Компании из США обязали переводить оплату за венесуэльскую нефть на заблокированный счет компании, доступа к которому нет у Мадуро.

Это произошло на фоне того, как спикер парламента Венесуэлы Хуан Гуаидо объявил себя временным президентом страны вместо Николаса Мадуро. В Вашингтоне считают Гуаидо легитимным главой государства.

Россия будет "самым жестким" образом реагировать на попытки лишить российские компании инвестиций в Венесуэле, заявил ранее посол в Каракасе Владимир Заемский. По его словам, риски для инвестиций в Венесуэлу действительно есть. Однако они связаны с поведением Вашингтона, а не Каракаса.

США убеждают Россию и Китай, что они получат обратно свои инвестиции в Венесуэлу только в случае ухода действующего президента страны Николаса Мадуро, заявил 1 марта спецпредставитель США по Венесуэле Эллиот Абрамс.

"Если они (РФ и КНР) озабочены… возвращением сделанных ими инвестиций, обанкротившаяся экономика Венесуэлы никогда не сможет выплатить эти объемы (средств). Только Венесуэла, переживающая восстановление, сможет сделать это, и этого не произойдет под управлением… Мадуро", - сказал Абрамс на брифинге в госдепартаменте.

Темы: Россия, Венесуэла, США, Экономические санкции и эмбарго, ОАО «НК «Роснефть»
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Комментарии читателей
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12.03.2019, 14:35
Гость: Интересно

А кто такие США? С чего они решили, что могут диктовать другим, с кем торговать или нет? А пупок не развяжется? Похоже матрасники совсем спятили на почве мании величия и потеряли связь с реальностью.
Они давно уже не главнюки на планете Земля.
Помнится в России в девяностых, были такие бандиты, которые занимались рэкетом.
Нынешние США превратились в наглого рэкетира.
Только вот слабых жертв все меньше и меньше, да и и у рэкетира, мускулы дряблыми стали.
12.03.2019, 14:10
Гость: Дядя Сэм мы тебе не верим и не доверяем

США убеждают Россию и Китай, что они получат обратно свои инвестиции в Венесуэлу только в случае ухода действующего президента страны Николаса Мадуро, заявил 1 марта спецпредставитель США по Венесуэле Эллиот Абрамс.

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Думаю РФ и КНР нужно брать примеров ,которые уже НЕ ДОВЕРЯЮТ американцам. Американцы нас и не только частенько ОБМАНЫВАЛИ . Где как говорится гарантии ,что нас не прокатят в очередной раз? Радует что мы еще не сдали Венесуэлу и не сдаем.
12.03.2019, 14:03
Гость: И что дальше?

В Вашингтоне считают Гуаидо легитимным главой государства.
В Москве не считают Гуаидо легитимным главой государства.
А лично я считаю, что Госсекретарь США Майк Помпео ...(вырезано цензурой...).
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