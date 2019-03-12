]]> ]]>
Главная В мире Новости

Трамп запросил 500 млн долларов на помощь партнерам в противостоянии РФ

07:20 12.03.2019
Материалы по теме:

Президент США Дональд Трамп в бюджетном запросе попросил выделить $500 млн на помощь партнерам в Европе, Центральной Азии и Евразии в противостоянии "злонамеренному" влиянию России, пишет "Интерфакс" со ссылкой на документ, распроостраненный на сайте Белого дома.

"Противодействие российскому злонамеренному влиянию. Бюджет предусматривает свыше $500 млн в качестве помощи Европе, Евразии и Центральной Азии", - отмечается в нем.

В частности, средства предлагается направить на снижение зависимости партнеров США от российского вооружения, а также на меры по укреплению коллективной безопасности.

Кроме того, средства предлагается направить для решения проблем макроэкономического характера, которые, по мнению администрации США, российская сторона пытается использовать в своих целях. В частности, речь идет о зависимости ряда стран от поставок энергоносителей и о вопросах, связанных с торговлей.

Трамп также заявил о необходимости сфокусироваться на "стратегическом соперничестве" с Россией и Китаем. "Бюджет (бюджетный запрос - ИФ) способствует укреплению боеготовности, ставя в приоритет стратегическое соперничество с Китаем и Россией", - отмечается в документе.

Ранее американские СМИ писали, что вряд ли этот бюджетный запрос получит одобрение в Конгрессе США, где большинство в Палате представителей в настоящее время представлено членами Демократической партии США.

Темы: Дональд Трамп, США, Отношения России и США
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
12.03.2019, 10:37
Гость: erg

Россия - бельмо на глазу всей англо-саксонской банды. Кто бы в России ни правил, всегда эти завистливые всегда получавшие по физиономии в войнах уроды будут ненавидеть Россию за её просторы, богатства недр, красоту женщин и непобедимость в войнах. Да, сейчас проблемы - но с точки зрения истории всё это преходяще. Как преходящи жулики у власти и внешние проблемы. Главное - оставаться верным стране, народу и истории Родины. И спокойно плевать на призывы предать и примитивные якобы оскорбительные замечания врагов, а также внешних и внутренних эмигрантов.
12.03.2019, 09:34
Гость: Чингачгук

А ведь трепло в предвыборной компании обещал заниматься только внутренними проблемами.
12.03.2019, 09:17
Гость: - Больше толерастии, хорошей и разной!

.
Все комментарии (5)
]]>
]]>

xProduct()

]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2019 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.
Карта сайта
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь.