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Самым богатым жителем Лондона стал россиянин. Это Михаил Фридман

10:44 12.03.2019
Фото с сайта globallookpress.com
Фото с сайта globallookpress.com
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Самым богатым жителем столицы Великобритании является основатель «Альфа-групп» Михаил Фридман, чье состояние составляет 15 миллиардов долларов. Об этом говорится в рейтинге журнала Forbes, называющем десять городов с наибольшим числом богатейших людей планеты.

Лондон занял в списке пятое место. В городе проживают 55 миллиардеров, их совокупное состояние оценивается в 226 миллиардов долларов. Ранее несколько лет подряд самым богатым жителем британской столицы считался выходец из СССР, владелец Access Industries Леонард Блаватник. Теперь он проживает в Нью-Йорке.

Первое место в рейтинге Forbes занял Нью-Йорк (84 миллиардера, совокупное состояние 469,7 миллиарда долларов). Самый богатый житель города — бывший мэр Майкл Блумберг (55,5 миллиарда долларов).

Второе место досталось Гонконгу (79 миллиардеров, 355,5 миллиарда долларов). Замыкает тройку лидеров Москва — в ней проживает 71 миллиардер, совокупное состояние — 336,5 миллиарда долларов. Самым богатым жителем города является основатель ПАО «Новатэк» Леонид Михельсон. Он же возглавляет список богатейших россиян с состоянием в 24 миллиарда долларов.

Темы: Великобритания, Знаменитости и популярные персоны, Рейтинги
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Комментарии читателей
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12.03.2019, 14:35
Гость: Хех, 15 миллиардов?!

Что так мало?
***
Фридман начал с того, что хапнул ТНК (Тюменскую Нефтяную компанию) за бесценок (имея уставной капитал порядка 10 тысяч долларов), а через год продал половинку компании британской БР за миллиард долларов, с образованием ТНК-ВР. После чего так измотал своим самодурством британцев, что те сошли за лучшее уйти из России вообще. Но тут вмешалось российское государство, и уйти пришлось Фридману (со подельники) - за отступные в 50 миллиардов долларов . Неплохо, да? Даже Абрамович (со своими 13 млрд за Сибнефть) отдыхает. Если кто-нибудь думает, что Фридман хоть что-то построил на эти деньги в России, то напрасно. Все досталось нашим "партнерам" до копейки, не считая побрякушек, которыми пока пользуется фридмановское семейство. Короче, классика жанра (по перекачиванию российского достояния в западные карманы посредством бездарного жулья, именуемого либерал-олигархией).
12.03.2019, 14:25
Гость: а почему Михаил Фридман россиянин

если у него домов как у зайца теремов.
Еди он самый богатый ....Лондона значит британское гражданство имеется, Википедия пишет - израильское гражданство имеется.
12.03.2019, 14:20
Гость: державник - ложь довлеет над Россией

Конспирология уже зашкаливает в России и переходит все разумные границы. Воровская плутократия. Сырьевая олигархия. Офшоры. Вывоз капиталов за пределы страны. Поборы. Акцизы. Президент и Правительство плачут про низкую производительность труда, непонятно от кого ждут каких-то инвестиций. Троцкисты во власти, они же лже-либералы бубнят и долдонят наивному и доверчивому пиплу, что вот-вот догоним и перегоним, удвоим и утроим, войдем в пятерку, полетим на Марс. Что вот-вот совершим невиданный рывок или прыжок в никуда.
............
Кто-нибудь скажет что происходит в стране? Почему страна деградирует, а экономика разрушается. Кто эти люди в списке Форбес? Троцкисты-космополиты? Почему не вкладывают в страну? Почему только Михельсоны, Фридманы, Вексельберги, Абрамовичи...Это то и есть наша национальная элита? Это так мы встаем с колен? Или опять будем бубнить про многонациональность и толерантность? Кого обманываем? Русский народ? Позорище.
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