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Экс-чемпиона UFC Конора Макгрегора арестовали за разбой

09:33 12.03.2019
Конор Макгрегор
Фото с сайта peoples.ru
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Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Конор Макгрегор был арестован полицией Флориды по обвинению в разбое, сообщает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.

Инцидент произошел в Майами-бич. Один из прохожих решил сфотографировать спортсмена в тот момент, когда тот выходил из отеля. Макгрегор выбил телефон из рук мужчины, несколько раз наступил на гаджет, затем поднял его и ушел.

Мужчина обратился в полицию, обвинив бойца ММА в разбое и преступном причинении ущерба. По его словам стоимость уничтоженного дивайса составила тысячу долларов. Спортсмен был арестован.

Макгрегор в MMA одержал 21 победу и потерпел четыре поражения. В октябре прошлого года он проиграл россиянину Хабибу Нурмагомедову в бою за титул UFC в легком весе.

Темы: Происшествия, Знаменитости и популярные персоны
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Комментарии читателей
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12.03.2019, 13:09
Гость: Evgen

А зачем лезть фотографировать постороннего человека?Другое дело,что он случайно попал в кадр и другое,когда нагло лезет с объективом в лицо.Или уж спроси разрешение,коли неймётся.Хамов надо наказывать,а не объект нападок.
12.03.2019, 12:11
Гость: Да

По стопам Мамаева и Кокорина.
12.03.2019, 11:26
Гость: Ага

А вот нехрен снимать без разрешения. Отделается штрафом.
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