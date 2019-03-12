Экс-чемпиона UFC Конора Макгрегора арестовали за разбой

09:33

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Конор Макгрегор был арестован полицией Флориды по обвинению в разбое, сообщает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.

Инцидент произошел в Майами-бич. Один из прохожих решил сфотографировать спортсмена в тот момент, когда тот выходил из отеля. Макгрегор выбил телефон из рук мужчины, несколько раз наступил на гаджет, затем поднял его и ушел.

Мужчина обратился в полицию, обвинив бойца ММА в разбое и преступном причинении ущерба. По его словам стоимость уничтоженного дивайса составила тысячу долларов. Спортсмен был арестован.

Макгрегор в MMA одержал 21 победу и потерпел четыре поражения. В октябре прошлого года он проиграл россиянину Хабибу Нурмагомедову в бою за титул UFC в легком весе.