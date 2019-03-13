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В Венесуэле начато расследование причастности Гуайдо к электроколлапсу

08:00 13.03.2019
Фото с сайта Pixabay.com
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Генпрокурор Венесуэлы Тарек Сааб сообщил о начале расследования в отношении лидера оппозиции Хуана Гуайдо из-за проблем в подаче электроэнергии в стране, пишет "Интерфакс" со ссылкой на местные СМИ. 

"Прокуратура инициировала новое расследование в отношении гражданина Хуана Герардо Гуайдо Маркеса за его предполагаемое участие в саботаже, направленном против национальной энергосистемы", - заявил генпрокурор.

Сааб констатировал, что отключения света привели к росту числа грабежей и насилию.

В конце прошлой недели в Венесуэле начались масштабные отключения электроэнергии, продолжающиеся до сих пор. Власти сообщили, что по их данным, причиной стала организованная США кибератака, к которой причастна оппозиция и которая была нацелена против ГЭС, снабжающую электричеством почти всю страну.

В венесуэльской оппозиции же утверждают, что причиной происшествия стали ошибки властей и коррупция.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил 11 марта, что народ его страны сможет преодолеть последствия продолжающихся с прошлой недели перебоев в подаче электроэнергии, ответственность за которые он возлагает на США,

Темы: Венесуэла, Хакеры и проблема безопасности компьютерных сетей
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Комментарии читателей
Оставить комментарий
13.03.2019, 13:03
Гость: А кого?

Мадуро или Гуайдо? От Мадуро вреда больше.
13.03.2019, 12:22
Гость: Как то так

Арестовать, судить, высшая мера наказания за измену родине - казнить до начала вторжения войск США.
13.03.2019, 11:10
Гость: Нее

Все в Венесуэлу съехали и болирванцами назвались. Электрификацией занялись... Сразу результат виден
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