В Венесуэле начато расследование причастности Гуайдо к электроколлапсу

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Генпрокурор Венесуэлы Тарек Сааб сообщил о начале расследования в отношении лидера оппозиции Хуана Гуайдо из-за проблем в подаче электроэнергии в стране, пишет "Интерфакс" со ссылкой на местные СМИ.

"Прокуратура инициировала новое расследование в отношении гражданина Хуана Герардо Гуайдо Маркеса за его предполагаемое участие в саботаже, направленном против национальной энергосистемы", - заявил генпрокурор.

Сааб констатировал, что отключения света привели к росту числа грабежей и насилию.

В конце прошлой недели в Венесуэле начались масштабные отключения электроэнергии, продолжающиеся до сих пор. Власти сообщили, что по их данным, причиной стала организованная США кибератака, к которой причастна оппозиция и которая была нацелена против ГЭС, снабжающую электричеством почти всю страну.

В венесуэльской оппозиции же утверждают, что причиной происшествия стали ошибки властей и коррупция.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил 11 марта, что народ его страны сможет преодолеть последствия продолжающихся с прошлой недели перебоев в подаче электроэнергии, ответственность за которые он возлагает на США,