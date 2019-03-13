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Конгрессмены США приняли четыре закона для противодействия России

10:09 13.03.2019
Фото с сайта pixabay.com
Фото с сайта pixabay.com
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Нижняя палата Конгресса США одобрила четыре закона, которые направлены против правительства России и лично президента Владимира Путина. О принятии законов сообщается в твиттере пресс-службы Палаты представителей.

Один из одобренных документов требует от директора Национальной разведки США за полгода подготовить для конгрессменов отчет об активах Владимира Путина. Второй запрещает правительству США юридически или фактически признавать Крым российской территорией.

Еще одна резолюция осуждает Путина за сокрытие подробностей убийства оппозиционера Бориса Немцова, призывает Россию провести международное расследование преступления, а Белый дом — ввести санкции против его предполагаемых организаторов и исполнителей.

Последний принятый документ обязывает директора Национальной разведки США в течение 90 дней предоставить отчет о возможных военных действиях РФ против стран НАТО и попытках России «использовать слабость и разногласия между ее западными противниками».

Темы: США, Законотворческая деятельность в мире, Отношения России и США
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Комментарии читателей
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13.03.2019, 13:05
Гость: Русфанат

О, как "партнёры" разгулялась! Что это как не вмешательство во внутренние дела России? Что это как не пощечина лично Президенту России? Чем ответит ВВП? На мой взгляд в Вашингтоне нужен не Антонов, а Громыко, а за неимением оного хотя бы Шаманов.
13.03.2019, 12:33
Гость: личный опыт

"взбесившийся принтер"... ха-ха-ха...
"И эти люди запрещают мне ковыряться в носу" (с)
13.03.2019, 12:05
Гость: Урок

Русскоязычные депутаты например могут принь закон о запрете правительству России юридически или фактически признавать Аляску американской территорией.
Все комментарии (12)
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