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В ООН рассказали об царящей «атмосфере запугивания» на Украине

07:02 13.03.2019
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Управление верховного комиссара по правам человека (УВКПЧ) ООН опубликовало доклад о ситуации с правами человека на Украине накануне выборов, заявив об "атмосфере запугивания", царящей в стране, и отметив рост насилия со стороны крайне правых групп, пишет РИА Новости.

Согласно документу, в период с января 2018 года по январь 2019 года на Украине сложилась тенденция "жестоких нападений и актов запугивания" в отношении журналистов и гражданских активистов.

"Эти нападения создали атмосферу запугивания, которая производит сдерживающее воздействие на способность и готовность людей открыто говорить о вопросах общественной значимости, прежде всего – выражать свое несогласие с политикой или опасения относительно политики", - указано в докладе.

УВКПЧ отмечает, что значительное число нападений, как утверждается, совершают правые радикалы. При этом миссия выражает озабоченность в связи с тем, что в большинстве случаев такие преступления остаются безнаказанными.

Кроме того, в докладе говорится, что получение автокефалии "новой церковью" Украины "значительно обострило" противоречия между православными общинами.
"В течение отчетного периода УВКПЧ задокументировало десять случаев угроз и актов запугивания в отношении священнослужителей и прихожан в отношении преимущественно Украинской Православной Церкви (Московского Патриархата)", - говорится в документе.

Миссия выразила обеспокоенность тем, что "существующая политическая среда еще более способствует обострению напряженности" в данном вопросе. Кроме того, в докладе упоминаются случаи давления на священников со стороны СБУ.

В декабре прошлого года Евросоюз в заявлении по итогам совета ассоциации с Украиной указал на необходимость защиты в этой стране журналистов и активистов гражданского общества от нападений.

Тогда же Европарламент одобрил резолюцию о выполнении соглашения об ассоциации ЕС-Украина, в которой выражается обеспокоенность ростом числа уголовных дел, возбуждаемых на Украине против журналистов, которые критикуют власти или выявляют коррупцию.

"Новая церковь" Украины была образована на "объединительном соборе" в Киеве в декабре 2018 года в результате слияния двух неканонических церковных структур, действовавших на Украине. Константинопольский патриарх Варфоломей 6 января передал Киеву томос автокефалии "новой церкви". В Русской православной церкви такую "автокефалию" назвали "пустышкой", а день подписания томоса — трагическим в истории вселенского православия.

Темы: Украина, Ситуация на Украине
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Комментарии читателей
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13.03.2019, 12:33
Гость: gvozd

заявив об "атмосфере запугивания", царящей в стране
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запугивание в целях политического доминирования называется иначе - Террор это называется.
то что на украине сша установили режим террора нацистов, всем давно известно.
13.03.2019, 12:13
Гость: Дед

А что Русская православная церквь имеет томос? Ну ка покажите!!!
13.03.2019, 12:11
Гость: Leon

Это всё игра.Петро останется у власти и после выборов приберёт их к рукам.
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