23:58

Медийное детище Романа Баданина «Проект» обнародовало очередное «расследование» антироссийской направленности

В опубликованном материале говорится о том, что в выборы на Мадагаскаре якобы вмешивались россияне. Как следует из статьи, «вмешательством» по-баданински считается работа наблюдателей, находящихся там в официальном статусе.

Фото с сайта rus.err.ee

Тем самым «Проект» попытался отвлечь общественное внимание от провала спецслужб США, перед которыми была поставлена задача «сделать» президентом Мадагаскара своего ставленника. Но что-то пошло не так, и планам американцев не суждено было сбыться.

Что за «Проект»?

«Проект» - это ангажированное медиа, которым руководит сбежавший в США Роман Баданин (экс-главред «Дождя и РБК). Баданин запустил «Проект» после прохождения ускоренного курса «обучения» в Стэнфордском университете. В качестве «бонуса» он получил грант на русскоязычное медиа. Конечно, не безвозмездно, ведь специфика проекта подразумевает необходимость защиты интересов Соединенных Штатов. В случае с Баданиным – участие в антироссийской пропаганде.

Именно поэтому первое же «расследование» «Проекта» было посвящено «вмешательству» России в президентские выборы в США 2016 года. И это при том, что ни спецпрокурор Мюллер, ни Минюст США не предоставили ни одного доказательства того, что Россия якобы оказывала влияние на избирательные процессы. У соавтора публикации «Проекта» Ильи Рождественского тоже рыльце в пушку. Известно, что Рождественский был уволен из РБК после того, как редакция издания отказалась публиковать его фантазии о «секретной тюрьме» в Подмосковье.

В очередном, вероятно, профинансированном из бюджета США материале Баданин и Рождественский особенно постарались, собрав в кучу, все что только можно. И ГРУ, и ФСБ, и ЧВК «Вагнера», которая сейчас упоминается во многих западных СМИ.

Что в статье?

Фабула «расследования» строится вокруг журналисткой деятельности ряда известных СМИ, которые выполняли свой профессиональный долг. В качестве «улики», свидетельствующей о «вмешательстве» РФ, «Проект» предоставляет материалы Федерального агентства новостей (ФАН). Это российское СМИ отдельные медиа связывают с предпринимателем Евгением Пригожиным.

Странная логика, не правда ли? Если следовать ей, то статья ФАН о недавно упавшем в Гватемале самолете – доказательство того, что Россия замешана и в этом инциденте. Что характерно, по такой схеме выстроен весь текст.

Что по факту?

Федеральное агентство новостей опубликовало собственное расследование о предвыборных процессах на Мадагаскаре еще в начале января 2019-го. В материале аргументированно доказывается факт вмешательства в выборы американскими военными и чиновниками. Те с особым рвением пытались привести к власти в Мадагаскаре своего протеже – Марка Равалуманану.

ФАН обнаружил, что цель американской спецоперации крылась в установлении контроля США над мадагаскарскими ресурсами. Речь, в частности, шла о контроле над судоходством в Мозамбикском проливе. Однако планам Вашингтона не суждено было сбыться: президентом республики был избран Андри Раджоэлина.

На президентских выборах был замечен военнослужащий США Абрахам Джеймс, который, по данным ФАН, связан с НКО «Миссия продолжается». Той самой, под прикрытием которой «трудятся» участники американских ЧВК. Известно также, что он проходил службу в десятой Горной дивизии и присутствовал в Форте Брэгг, где расположен оперативный штаб психологической войны ВС США.

Вот он на фото с офицером Командования гражданских и психологических операций.

Помимо Джеймса, в Мадагаскаре был замечен Мэттью Везерингтон. Между прочим, военнослужащий Киберкомандования ВС США. Эта структура устраивает диверсии в киберпространстве.

Оба – мастера информационных спецопераций. Они прибыли в Мадагарскар еще в начале лета, когда появились первые симптомы провала США на малагасийских выборах. Компанию им составил некий Уильям Алдерсон, американский политтехнолог со стажем. С более подробной информацией можно ознакомиться в полном материале ФАН.

Таким образом, «расследование» «Проекта» - есть не что иное, как вялая попытка отвлечь внимание от провала Соединенных Штатов на Мадагаскаре.