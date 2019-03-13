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В Калифорнии хотят объявить мораторий на смертную казнь

07:11 13.03.2019
Фото с сайта Pixabay.com
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Губернатор американского штата Калифорния Гэвин Ньюсом планирует объявить мораторий на смертную казнь в своем штате, пишет РИА Новости со ссылкой на американкие СМИ.

По данным журналистов Ньюсом смягчит приговоры всем заключенным, приговоренным к смертной казни.

"Я не верю, что цивилизованное общество может считать себя лидером в мире, пока его правительство продолжает одобрять преднамеренную и дискриминационную казнь своих людей", - приводят медиа слова губернатора.

Ожидается, что Ньюсом объявит об отмене казни на пресс-конференции в сегодня утром.

По данным издания New York Times, в Калифорнии более 700 заключенных находятся в ожидании исполнения смертного приговора.

Темы: Калифорния, США
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Комментарии читателей
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13.03.2019, 11:55
Гость: ну-ну

Калифорния что вы самый богатый штат США ,у них Голливуд,Силиконовая долина ,они будут жить лучше.Ну прям как Незалежная в 1991 году.
13.03.2019, 11:40
Гость: Старый евrей

Да там страной висельники руководят во всю...
13.03.2019, 10:38
Гость: Ray Bloom

Зря. Чем больше американцев будет казнено, тем остальному миру будет легче.
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