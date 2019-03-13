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Пентагон поставил Турции ультиматум по покупке российских С-400

18:23 13.03.2019
Фото с сайта pixabay.com
Фото с сайта pixabay.com
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США продолжат вести переговоры с Турцией о возможности поставки ей комплексов Patriot только в том случае, если Анкара не станет доводить до конца сделку о приобретении российских зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400 у Москвы. Об этом заявила и. о. помощника министра обороны США по делам международной безопасности Кэтрин Уилбаргер, передает РИА ФАН.

Ультиматум, поставленный Пентагоном Турции по покупке российских С-400, она озвучила на слушаниях в комитете по делам вооруженных сил Палаты представителей Конгресса США. Уилбаргер оценила перспективы поставки Patriot турецкой стороне.

«Мы продолжим обсуждать эту потенциальную продажу с Турцией только в том случае, если она возьмет на себя обязательство не принимать С-400», — сказала она.

Напомним, С-400 предназначены для уничтожения средств воздушно-космического нападения. С российской стороной переговоры по их приобретению ведут не только Турция, но и Саудовская Аравия, и Катар, а весной 2018 года С-400 были поставлены в Китай.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил ранее о том, что Соединенные Штаты оказывают серьезное давление на Турцию в вопросе с поставками российских систем С-400. Стоит отметить, что еще в прошлом году Вашингтон грозился отменить из-за российских систем передачу Анкаре приобретенных ею американских истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F-35.

Эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер ранее объяснил, почему Турция купит С-400 вместо ЗРК Patriot. Специалист полагает, что Вашингтон попросту запугивает Анкару, а речь о конкретных санкциях не идет.

Темы: США, Турция, Военные технологии, Ракеты
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Комментарии читателей
Оставить комментарий
13.03.2019, 22:20
Гость: Злой

Все логично. Турция - член НАТО. Россия позиционирует "Пиндосо-Гевропейское" НАТО, как своего главного (одного из главных) врага. Так какого лешего член НАТО покупает вражескую военную тухнику!!! -"Рабинович! Или оденьте трусы, или снимите крестик!"
13.03.2019, 19:12
Гость: Да

Похоже, что следующий сбитый Турцией самолёт будет пиндостанский.
13.03.2019, 18:45
Гость: Иван простак

К- конкуренция.
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