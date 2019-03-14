]]> ]]>
Главная В мире Новости

США приостановили полеты всех самолетов Boeing 737 MAX

00:15 14.03.2019
Фото с сайта ru.wikipedia.org
Материалы по теме:

Президент США Дональд Трамп в среду объявил о приостановке в стране полетов всех самолетов Boeing-737 MAX.

Авиастроительная корпорация Boeing также выступила с заявлением о том, что «решила рекомендовать Федеральному управлению гражданской авиации США временную приостановку полетов всего глобального флота 737 MAX, состоящего из 371 самолета». 

«Безопасность оставалась главной ценностью для Boeing с тех пор, как мы начали строить самолеты, и останется ею навсегда. Большего приоритета для нашей компании и нашей индустрии не существует», — цитирует президента компании Денниса Мюленбурга РБК.

Запрет на полеты будет сохраняться до результатов расследования крушения самолета в Эфиопии.

Таким образом в США отреагировали на катастрофу с самолетом Boeing-737 MAX 8 авиакомпании Ethiopian Airlines, выполнявшим рейс из Аддис-Абебы в Найроби. Самолет разбился 10 марта в 60 км к востоку от столицы Эфиопии. Авиакатастрофа унесла жизни 157 человек, в том числе трех россиян.

Катастрофа стала вторым крушением самолета этого типа за полгода: в конце октября 2018 года Boeing-737 MAX 8 индонезийской компании Lion Air упал в Яванское море вскоре после вылета из аэропорта Джакарты. Погибли все 189 человек на борту, напоминает "Интерфакс".

Временный запрет на эксплуатацию самолетов Boeing-737 MAX ввели многие страны мира. Среди них - страны-члены ЕС, а также ОАЭ, Турция, Австралия и Канада.

Темы: Авиакатастрофы, Борьба за безопасность авиасообщения в мире
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
14.03.2019, 02:22
Гость: Иван простак

Вспоминается радость, экстаз, оргазм, и прочее, когда вине французских партнёров суперджет, ответственных за часть двигателя суперджет, приостановлены полёты некоторых бортов. И бросается в глазах сдержанная реакция на косяк боинга. Ни одного едкого замечания. Господа - вы хамелеоны.
14.03.2019, 01:39
Гость: Пилот

Президент штатов летел на своем аппарате и решил наложить запрет на полеты Боингов, после этого его самолет резко пошел к земле, он забеспокоимся а в чем дело, ему сообщили что выполняется его распоряжение а он как раз на таком Боинге 373 летит а запрет распространяется на всех.
]]>
]]>

xProduct()

]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2019 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.
Карта сайта
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь.