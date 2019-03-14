США приостановили полеты всех самолетов Boeing 737 MAX

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Президент США Дональд Трамп в среду объявил о приостановке в стране полетов всех самолетов Boeing-737 MAX.

Авиастроительная корпорация Boeing также выступила с заявлением о том, что «решила рекомендовать Федеральному управлению гражданской авиации США временную приостановку полетов всего глобального флота 737 MAX, состоящего из 371 самолета».

«Безопасность оставалась главной ценностью для Boeing с тех пор, как мы начали строить самолеты, и останется ею навсегда. Большего приоритета для нашей компании и нашей индустрии не существует», — цитирует президента компании Денниса Мюленбурга РБК.

Запрет на полеты будет сохраняться до результатов расследования крушения самолета в Эфиопии.

Таким образом в США отреагировали на катастрофу с самолетом Boeing-737 MAX 8 авиакомпании Ethiopian Airlines, выполнявшим рейс из Аддис-Абебы в Найроби. Самолет разбился 10 марта в 60 км к востоку от столицы Эфиопии. Авиакатастрофа унесла жизни 157 человек, в том числе трех россиян.

Катастрофа стала вторым крушением самолета этого типа за полгода: в конце октября 2018 года Boeing-737 MAX 8 индонезийской компании Lion Air упал в Яванское море вскоре после вылета из аэропорта Джакарты. Погибли все 189 человек на борту, напоминает "Интерфакс".

Временный запрет на эксплуатацию самолетов Boeing-737 MAX ввели многие страны мира. Среди них - страны-члены ЕС, а также ОАЭ, Турция, Австралия и Канада.