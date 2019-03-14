Швеция потребовала от России выслать одного из дипломатов

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МИД Швеции в среду вызывал посла России в Стокгольме Виктора Татаринцева и потребовал, чтобы страну покинул дипломат, якобы связанный с задержанным по подозрению в сборе разведданных в пользу Москвы, пишет РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.

Отмечается, что представитель МИД Патрик Нильссон подтвердил факт вызова Татаринцева но не уточнил, что именно обсуждалось на встрече.

Как сообщалось ранее, полиция безопасности Швеции (СЭПО) подозревает, что один из российских дипломатов является сотрудником разведывательной службы. Он якобы связан с задержанным в феврале по подозрению в шпионаже 46-летним подданным Швеции.

Задержанный работал в сфере высоких технологий. Свою вину он отрицает. Сразу после инцидента шведские СМИ сообщили, что дипломат покинул страну, но, как оказалось, этого не произошло.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал комментировать заявление полиции безопасности Швеции о задержании подозреваемого в шпионаже.