В США отметили исход специалистов из Пентагона

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В Пентагоне образовалось большое число вакантных должностей, что вызывает серьезную озабоченность эффективностью деятельности оборонного ведомства США. Об этом пишет "Лента.ру" со ссылкой на американские СМИ.

Отмечается, что число незанятых постов и, соответственно, временно исполняющих обязанности достигло беспрецедентно высокого уровня. Так, сейчас в Пентагоне нет не только постоянных главы ведомства и пресс-секретаря, но и нескольких заместителей министра, почти половины его помощников и множества других.

На минувшей неделе к ушедшим присоединилась Хизер Уилсон, занимавшая гражданскую должность министра ВВС США. В тот же день об отставке объявила Филлис Байер, отвечавшая в ВМС за энергетику и размещение.

Происходящее связывают в том числе с уходом главы ведомства Джеймса Мэттиса в декабре 2018-го. По словам инсайдеров, Мэттис умел хорошо слушать людей и старался узнать как можно больше мнений, в то время как нынешний и.о. главы Пентагона Патрик Шанахан «считает себя экспертом во всех вопросах и обычно отвергает расходящиеся точки зрения». Собеседники издания считают, что его нерешительный стиль руководства и недостаток опыта на госслужбе с большой вероятностью могут повлечь новые отставки.

Бывшие сотрудники Пентагона также отмечают, что без постоянных лидеров начинаются проблемы с принятием решений. Это связано с тем, что временно исполняющие обязанности обычно не берут на себя полноценное руководство.

В то же время представитель Пентагона Эрик Пэхон заявлял, что некое изменение ситуации ожидается с приходом нового постоянного главы ведомства. «Прошло очень мало времени с тех пор, как Мэттис неожиданно ушел в отставку. Однако не было никаких простоев в деятельности Пентагона под руководством исполняющего обязанности секретаря», — добавил он.

Проблемы в Минобороны в целом отражают ситуацию с заполненностью ключевых должностей, на которые кандидатов выдвигает президент и утверждает сенат Конгресса США, после прихода к власти Дональда Трампа. Так, сейчас заполнены лишь 429 из 712 постов.