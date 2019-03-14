]]> ]]>
Главная В мире Новости

В США отметили исход специалистов из Пентагона

12:39 14.03.2019
Материалы по теме:

В Пентагоне образовалось большое число вакантных должностей, что вызывает серьезную озабоченность эффективностью деятельности оборонного ведомства США. Об этом пишет "Лента.ру" со ссылкой на американские СМИ.

Отмечается, что число незанятых постов и, соответственно, временно исполняющих обязанности достигло беспрецедентно высокого уровня. Так, сейчас в Пентагоне нет не только постоянных главы ведомства и пресс-секретаря, но и нескольких заместителей министра, почти половины его помощников и множества других.

На минувшей неделе к ушедшим присоединилась Хизер Уилсон, занимавшая гражданскую должность министра ВВС США. В тот же день об отставке объявила Филлис Байер, отвечавшая в ВМС за энергетику и размещение.

Происходящее связывают в том числе с уходом главы ведомства Джеймса Мэттиса в декабре 2018-го. По словам инсайдеров, Мэттис умел хорошо слушать людей и старался узнать как можно больше мнений, в то время как нынешний и.о. главы Пентагона Патрик Шанахан «считает себя экспертом во всех вопросах и обычно отвергает расходящиеся точки зрения». Собеседники издания считают, что его нерешительный стиль руководства и недостаток опыта на госслужбе с большой вероятностью могут повлечь новые отставки.

Бывшие сотрудники Пентагона также отмечают, что без постоянных лидеров начинаются проблемы с принятием решений. Это связано с тем, что временно исполняющие обязанности обычно не берут на себя полноценное руководство.

В то же время представитель Пентагона Эрик Пэхон заявлял, что некое изменение ситуации ожидается с приходом нового постоянного главы ведомства. «Прошло очень мало времени с тех пор, как Мэттис неожиданно ушел в отставку. Однако не было никаких простоев в деятельности Пентагона под руководством исполняющего обязанности секретаря», — добавил он.

Проблемы в Минобороны в целом отражают ситуацию с заполненностью ключевых должностей, на которые кандидатов выдвигает президент и утверждает сенат Конгресса США, после прихода к власти Дональда Трампа. Так, сейчас заполнены лишь 429 из 712 постов.

Темы: США, Министерство обороны США (Пентагон)
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
14.03.2019, 17:00
Гость: евразиец

Они бомбили и Японию,и Германию, и Францию. Только не надо кричать европейцы и японцы плохие заслужили ,а сирийцы,югославы,иракцы образец добродетели и такие несчастные. Еще неизвестно как к нам арабы относятся и жители Ирака. Я пмню как по зомбоящику иракцы говорили в новостях мы уничтожим всех ,когда война в Ираке началась. Россию иракцы тоже упомянули. Женщины православные вышедшие замуж за арабов рыдают горькими слезами от счастья брака с арабом. Думаю Нюрнберг вряд ли состоится. Скорее самосуд в виде японских бомбежек Америки. Почему амеры так себя ведут? Потому что ерунда американская экономика. Ничего американского не ценится. Вот и бомбят конкурентов. Боинги падают. Не может США на статус сверхдержавы претендовать,где даже белые читать и писать не умеют.Рынок есть рынок. Там всё платное. Понятно теперь чего немцы отвернулись от США,из-за отставки Мэттиса. Пентагон принадлежит немцам.
14.03.2019, 15:05
Гость: личный опыт

побежали крысы, боятся ответки за Югославию, Сирию, Ливию, Ирак...
14.03.2019, 14:19
Гость: евразиец

Предсказывали последний президент будет РОКОВЫМ И ПРИВЕДЕТ АМЕРИКУ К ГИБЕЛИ. Трам-это последний 44 президент США.Да-да ,Стивен Кливленд был 22-м и 24 президентом США. У меня такая мысль была еще во времена первого президентского срока Обамы,а что если Обама на самом деле 43 президент? В прошлом году Трамп ,учинил торговые войны с КНР и американские фермеры обанкротились.Отставка Мэтиса привела к снижению эффективности Пентагона,т.е Пентагон начал разваливаться. Когда Бог хочет наказать он отнимает разум.Так американцам и надо,за то что разваливали экономики других стран. Ленин,Мандела ,бомбежка Югославии имели своей целью уничтожение экономики конкурента. Так им и надо.Заслужили.
Все комментарии (6)
]]>
]]>

xProduct()

]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2019 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.
Карта сайта
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь.