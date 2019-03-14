Япония готова стать 51-м штатом США, лишь бы отнять у России Курилы

Что за ошибку совершил Горбачев, которой хочет воспользоваться Абэ



Синдзо Абэ. Фото с сайта kremlin.ru

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал статью о якобы тайной позиции Кремля в отношении Южных Курил. Речь идет о публикации, в которой сказано, что Москва выставит такие встречные условия по их передаче, на которые Токио не согласится.

Однако Дмитрий Сергеевич несколько обескуражил журналистов, заявив, что «информация о ходе российско-японских переговоров будет предана гласности в тот момент, когда для этого придёт время».

Такие слова несут в себе двоякость, а не твердое «нет» японским незаконным претензиям. В конце концов, пресс-секретарь президента мог сказать, что позиция Москвы по этому вопросу известна, и оглашена МИД.

Между тем, Япония резко активизировала военные контакты с Америкой - фактически до уровня слияния двух армий.

Более того, если верить директору Департамента прогнозирования политики Национального института оборонных исследований Японии, бывшему высокопоставленному чиновнику Генштаба Минобороны Японии Сегой Такахачи, именно Токио приложил максимум усилий по торпедированию Договора о ракетах средней и малой дальностью (ДРСМД), как не отвечающего национальной безопасности Страны восходящего солнца.

Чтобы было понятно, что за фигура этот Такахачи: он известен, как инициатор и разработчик правительственной «Стратегии для Азии» (дорожной карты нынешнего кабмина), целью которой является создание особого американо-японского союза государств. Кроме того, он выступает за пересмотр итогов Второй мировой войны и возврат всех «исторических японских земель».

Как известно, Америка формально не вмешивается в российско-японские переговоры по мирному договору и Южным Курилам, во всяком случае, открыто не озвучивает свою позицию, если не считать частных заявлений.

Как-никак СССР и США были союзниками в войне против милитаристской Японии, которая к тому же разбомбила Перл-Харбор, осуществив агрессию против Соединенных Штатов.

Но с другой стороны, Вашингтон несет ответственность за уничтожение Хиросимы и Нагасаки атомными бомбами.

Это - история. Реалии современности же таковы, что американцы считают Страну восходящего солнца своим важнейшим военным активом на Тихом океане. Главные противники здесь для них - Россия и Китай.

Токио предпочитает оказывать давление на Москву через так называемую «китайскую угрозу». Кабмин Японии ссылается, в числе прочего, на отчет Центра новой американской безопасности, в котором сказано, что Вооруженные силы, как национальные, так и пентагоновские, будут полностью уничтожены ракетным ударом КНР в течение нескольких часов.

Вопрос только в том, зачем это надо Китаю, который находится на пике своего исторического экономического могущества? Сегодня Пекин стремительно развивается и кровно заинтересован в стабильности, без которой невозможна успешная международная торговля.

Естественно, напрашивается второй вопрос, причем здесь переговоры президента Владимира Путина и премьер-министра Японии Синдзо Абэ по заключению мирного договора?

Ларчик открывается просто: по словам Сегой Такахачи, необходимо усилить переговорные позиции Японии, в том числе за счет американских ракет, выглядывающих из-за спины премьера.

Сейчас мало кто помнит, что Япония в 1987 году выступала категорически против подписания ДРСМД между Рейганом и Горбачевым. Дело в том, что постоянная угроза атомной войны в Европе отвечала национальным интересам островного государства. Тогда позиция Токио противоречила позиции США.

Однако премьер-министр Японии Ясухиро Накасоне упорно настаивал на том, чтобы президент Рональд Рейган дал президентское слово, что японское общество не пострадает от ДРСМД, причем США должны гарантировать своему союзнику, что ракеты средней и малой дальности никогда не будут направлены на островное государство.

Что интересно: первый вариант ДРСМД предусматривал вывод ракет только с европейской части за Урал. Но Рейган, почувствовав уступчивость Горбачева, все-таки заверил Накасоне в безопасности, а потом призвал Москву уважать «правильную» позицию Токио. Михаил Сергеевич согласился.

«Вмешательство Японии сыграло важную роль в обеспечении глобальной ликвидации оружия наземного базирования средней дальности в рамках заключительного соглашения 1987 года», - отмечает Сегой Такахачи. Но теперь, с появлением ракет в миролюбивом Китае, Токио вспомнил о должке американцев. Островное государство понимает, что выход США из ДРСМД несет угрозу всему российскому Дальнему Востоку и Сибири - территориям, которые считались Москвой резервными в случае большой войны.

Да, Вашингтон делает акцент на китайских ракетах средней и малой дальностью, численность которых, по оценке военной разведки США, достигла 1800 единиц. Проблема для Москвы, однако, заключается в том, что Америку и Китай связывают такие крепкие экономические узы, что удар США по Поднебесной сродни выстрелу в ногу.

Более того на Уолл-стрит уже твердо заявили, что первое, что сделают демократы после ухода Трампа, - восстановят былое сотрудничество с КНР в рамках экономической глобализации. А в отношении России таких планов нет ни у одной заокеанской политической партии.

Безусловно, выход США из ДРСМД несет самую серьезную угрозу России, поскольку под удар дешевых и многочисленных ракет с атомными боеголовками попадает практически вся территория нашей страны - как с запада, так уже и с востока. Наивно полагать, что Москва не осознает этой опасности.

С другой стороны, шестимесячная отсрочка по ДРСМД, данная Вашингтоном Москве, чтобы «та одумалась», удивительным делом приурочено к саммиту G20, который пройдет в Токио.

Именно в июне 2019 года у себя дома Синдзо Абэ мечтает заключить мирный договор с Россией, в котором, как он надеется, будут оговорены условия передачи наших Южных Курил. Это совпадение вряд ли можно назвать случайностью, поскольку США зачастую действуют гибко, как, например, в отношении Северной Кореи, а потом ставят жесткие временные рамки.

Таким образом, можно с большой долей вероятности можно предположить, что речь идет о японской многоходовке, в которую вовлечены американцы. Если Токио и впрямь имеет ключи от ДРСМД, о чем намекает Сегой Такахачи, то современная Россия несет серьезные издержки из-за ошибок политического руководства Советского Союза под руководством генсека Михаила Горбачева.

Правда, не совсем понятно, зачем Токио будут нужны Южные Курилы, если сама Япония погибнет от встречного ядерного удара? Безусловно, Синдзо Абэ свято верит, что никакой атомной войны не будет, ведь «русские - не самоубийцы».

Что касается ДРСМД, то, видимо, руководители Страны восходящего солнца рассматривают его, как очередной козырь в политической игре. А вдруг сработает.

Автор: Александр Ситников