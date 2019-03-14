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В Раде заявили о «космических» потерях украинской армии

08:40 14.03.2019
Фото с сайта Pixabay.com
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Депутат Верховной рады и основатель нацбатальона “Азов” Андрей Билецкий рассказал о потерях украинской армии в результате столкновений на юго-востоке страны, пишет РИА Новости.

В своем интервью изданию "Апостроф" он заявил, что уже после заключения "Минска-2" в ВСУ насчитывается более тысячи убитых в ходе военных действий, без учета "погибших в результате ранений, инсультов, самоубийств".

"Наши потери — это космические цифры для современных войн", — отметил Билецкий.

Парламентарий признал, что на сегодняшний день Киев не смог продвинуться в урегулировании гражданского конфликта.

"Власти неудобно о них (вопросах Крыма и Донбасса. — Прим. ред.) вспоминать, потому что у нее нет никаких успехов в этом направлении", — считает собеседник издания.

В апреле 2014 года Киев начал военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, заявивших о независимости после госпереворота на Украине.

Переговоры по ситуации в Донбассе проходят на встречах контактной группы в Минске. С сентября 2014-го их участники приняли три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако столкновения между сторонами до сих пор продолжаются.

На Украине отмечают участившиеся случаи небоевых потерь в ВСУ. С 2014 года около четырех тысяч военнослужащих погибло из-за болезней, нарушения мер безопасности, злоупотребления алкоголем и по другим причинам.

Темы: Украина, Ситуация на Украине
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Комментарии читателей
Оставить комментарий
14.03.2019, 11:36
Гость: Интересно

А Россия тут при чем? Она что ли майдан на Украине устроила?
14.03.2019, 10:39
Гость: славянин

В этом и состоит сегодня план антирусского лобби на Украине и в России, чтобы славянские народы убивали друг друга.
14.03.2019, 10:27
Гость: Основатель нац-батальона Азов

это гражданин Израиля украинский олигарх Игорь Коломойский, а не его земляк и протеже, "контуженный на колчаковских фронтах" депутат зРады Андрей Билецкий.
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