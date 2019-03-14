В Раде заявили о «космических» потерях украинской армии

08:40

Депутат Верховной рады и основатель нацбатальона “Азов” Андрей Билецкий рассказал о потерях украинской армии в результате столкновений на юго-востоке страны, пишет РИА Новости.

В своем интервью изданию "Апостроф" он заявил, что уже после заключения "Минска-2" в ВСУ насчитывается более тысячи убитых в ходе военных действий, без учета "погибших в результате ранений, инсультов, самоубийств".

"Наши потери — это космические цифры для современных войн", — отметил Билецкий.

Парламентарий признал, что на сегодняшний день Киев не смог продвинуться в урегулировании гражданского конфликта.

"Власти неудобно о них (вопросах Крыма и Донбасса. — Прим. ред.) вспоминать, потому что у нее нет никаких успехов в этом направлении", — считает собеседник издания.

В апреле 2014 года Киев начал военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, заявивших о независимости после госпереворота на Украине.

Переговоры по ситуации в Донбассе проходят на встречах контактной группы в Минске. С сентября 2014-го их участники приняли три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако столкновения между сторонами до сих пор продолжаются.

На Украине отмечают участившиеся случаи небоевых потерь в ВСУ. С 2014 года около четырех тысяч военнослужащих погибло из-за болезней, нарушения мер безопасности, злоупотребления алкоголем и по другим причинам.