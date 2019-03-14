США запланировали испытания запрещенных ДРСМД ракет

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США планируют в этом году провести испытания ракет, которые более 30 лет были запрещены Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), пишет РИА Новости со ссылкой на американские СМИ.

Анонимные источники, близкие к администрации Белого дома, сообщили, что запуск крылатой ракеты с радиусом действия около тысячи километров, предназначенной для установки на кораблях или мобильных комплексах, запланирован на август текущего года. А в ноябре ожидаются испытания баллистической ракеты с радиусом действия порядка трех-четырех тысяч километров.

Новые крылатые ракеты могут быть развернуты в течение 18 месяцев, при этом речь об их размещении в Европе или Азии пока не идет. Что касается баллистических ракет, то они, по словам высокопоставленного представителя Пентагона, могут заступить на боевое дежурство не ранее, чем через пять лет.

При этом источники отметили, что испытания отменят, если Россия и США найдут способ "спасти" ДРСМД до августа.

В 1987 году СССР и США подписали Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. К июню 1991-го договор был выполнен: Советский Союз уничтожил 1846 ракетных комплексов, Соединенные Штаты — 846.

Однако 2 февраля, после ряда взаимных обвинений в нарушении договора, Дональд Трамп объявил о выходе из договора.В Кремле заявили, что Россия зеркально ответит на такой шаг. Путин подчеркнул, что все предложения Москвы по разоружению "остаются на столе и двери открыты", но потребовал впредь не инициировать никаких переговоров по разоружению.

Четвертого марта Владимир Путин подписал указ о приостановлении Россией выполнения ДРСМД.