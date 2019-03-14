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Тереза Мэй частично утратила контроль над британским кабмином

07:16 14.03.2019
Фото с сайта Pixabay.com
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Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй частично утратила контроль над собственным правительством. Как пишет РИА Новости, об этом свидетельствуют результаты голосования в палате общин парламента по выходу из Евросоюза без сделки.

Изначально Мэй заявила, что ее однопартийцы смогут свободно голосовать по вопросу Brexit. Однако потом палата общин неожиданно одобрила поправку, предлагающую исключить вариант выхода из Евросоюза без соглашения при любых обстоятельствах.

Тогда премьер распорядилась, чтобы депутаты Консервативной партии, лидером которой она является, выступили против измененного с учетом этой поправки предложения.

Пятеро министров, в том числе "правая рука" Мэй, министр по вопросам трудоустройства и пенсий Амбер Радд, предпочли воздержаться от голосования.

Представитель офиса премьера, комментируя позднее ситуацию, отметил, что голосование против правительства является поводом к отставке министра, однако не сказал, относится ли то же самое к тем, кто решил воздержаться.

Ранее в среду британский парламент высказался против выхода из Евросоюза без соглашения при любых обстоятельствах. Однако если Лондон и Брюссель не ратифицируют соглашение, вариантом по умолчанию все равно остается выход без соглашения.

Великобритания на данный момент должна покинуть ЕС 29 марта 2019 года.

Темы: Великобритания
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Комментарии читателей
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14.03.2019, 10:00
Гость: gvozd

по уму, британия Должна выйти.
она проиграла конкурентную борьбу с германией и францией.
за все годы членства в ес, имела только отрицательный торговый баланс - потому зубы на полку.
кроме еврейских спекулянтов в сити, ничего у лондона нет за душой. но все население не может работать в инвестиционнных банках, преприятия же только закрывались.
так что у брекзита есть фундаметальные, экономические причины - кроме политической.. нежелании быть частью европейского сверхгосударства, которое олигархия навязывает европе.
14.03.2019, 09:20
Гость: Время они тянут.

Выходить-то так и так придётся, решение уже давно принято, до "референдума", жернова мелют. Надо Джону Доу как-то объяснить, почему он кладёт зубы на полку - конечно из-за несговорчивости Брюсселя, ясен же пень!
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