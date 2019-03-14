]]> ]]>
Главная В мире Новости

Британский парламент проголосовал за отсрочку Brexit

23:44 14.03.2019
Фото с сайта iapa.org
Материалы по теме:

Британские парламентарии поддержали продление срока Brexit с 29 марта на более позднюю дату. За перенос высказались 412 депутатов, против — 202.

Согласовать отсрочку теперь предстоит 27 странам-членам ЕС, сообщает РИА Новости.

Предложение правительства перенести срок сформулировано таким образом, что если до 20 марта парламент проголосует за соглашение с ЕС, которое уже дважды было отвергнуто подавляющим большинством, то речь будет идти об отсрочке Brexit до 30 июня.

Если же парламент не поддержит соглашение, то потребуется более длительное продление срока Brexit, которое повлечет за собой участие Британии в европейских выборах в мае.

Накануне парламент высказался против выхода из ЕС без соглашения при любых обстоятельствах. Однако если Британия и ЕС не ратифицируют соглашение, вариантом по умолчанию все равно остается выход без соглашения.

Темы: Великобритания
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
]]>
]]>

xProduct()

]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2019 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.
Карта сайта
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь.