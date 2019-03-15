Катастрофа Boeing-737 MAX существенно на судьбу этого самолета не повлияет

Вторая за полгода катастрофа новейшего лайнера Boeing-737 MAX может привести к грандиозному скандалу

Правда, если будет доказана вина концерна Boeing



Boeing-737 MAX. Стоп-кадр из видео в YouTube

В октябре прошлого года разбился новейший Boring-737 MAX авиакомпании Lion Air, на борту которого находилось 189 человек. Тогда катастрофе не придали особого значения, а зря – 10 марта разбился точно такой же лайнер «Эфиопских авиалиний». Погибли 157 человек, включая троих наших соотечественников.

Некоторые «аналитики», не дожидаясь результатов расследования, кинулись винить самолет. Дескать, Boeing-737 – это старая машина, впервые полетевшая в 1968 году.

Это действительно так, самолет – если говорить о его конструкции – скоро отметит полувековой юбилей. Но дело в том, что от своего предка 1968 года Boeing-737 MAX сохранил только фюзеляж и общую концепцию. В остальном же это абсолютно новая машина, с новейшей авионикой, современными двигателями и т.д.

Не стоит забывать, что Boeing-737 - это не просто самолет, а авиационная легенда. Это самый массовый пассажирский лайнер в истории гражданской авиации, эксплуатирующийся едва ли не во всех странах мира, за исключением единиц. Типа Кубы и Северной Кореи.

За полвека эксплуатации Boeing-737 в результате 210 серьезных катастроф погибли почти 5400 человек. Но если посмотреть на общий налет этого типа воздушного судна, то эти цифры не будут выглядеть такими уж страшными. Многие лайнеры демонстрировали куда более удручающие показатели.

Впрочем, нельзя исключать того, что при разработке очередной модификации лайнера действительно были допущены серьезные ошибки. И хотя результаты расследования будут опубликованы не скоро, скорее всего, причиной двух катастроф Boeing-737 MAX стало программное обеспечение.

Ранее многие пилоты, летавшие на самолетах этого типа, коих в мире сейчас эксплуатируется 375 штук, упоминали о трудности в пилотировании лайнера, причем трудности возникали из-за того, что пилот не всегда находил общий язык с автоматикой.

Грубо говоря, компьютеры подчас не помогали, а мешали пилотам. Не исключено, что именно автоматика и стала причиной двух катастроф Boeing-737 MAX.

Увы, чем больше самолеты начинают походить на летающие компьютеры, тем чаще будет возникать проблема «нестыковки» человека и искусственного интеллекта. И тем больше летчики будут напоминать операторов воздушного судна, способных лишь корректировать действия автоматики.

Времена пилотов от Бога, способных посадить самолет с заглохшими двигателями и «сдохшей» электрикой на заброшенный аэродром или шоссе, похоже, навсегда прошли. Теперь ставка сделана на компьютеры, которые скоро вообще могут вытеснить пилотов.

Несколько лет назад свет увидела книга выдающегося летчика Василия Ершова «Откровения ездового пса», которую, по хорошему, стоило бы изучать всем пилотам гражданской авиации в обязательном порядке.

Отлетавший на Ту-154 разных модификаций много лет Ершов очень скрупулезно объясняет, что такое профессия пилота. Как человек сживается с лайнером, как чувствует каждый нюанс в работе его многочисленных систем и доходит до состояния сверхъестественного единения с самолетом.

Только мастер экстра-класса способен посадить самолет на обледеневшую полосу, при любом ветре, при этом увидев полосу за считанные секунды до посадки из-за тумана или снега. Да ещё при этом неудовлетворительно отметить, что многотонная махина немного «просела» при посадке, упав с высоты... 20 см! Вот что означает феноменальное чувство самолета.

Больше таких пилотов и Мастеров, похоже, не осталось. Теперь колоссальный опыт летчика променяли на быстродействие компьютеров, но проблема в том, что даже самый совершенный компьютер не сможет работать при экстраординарной аварийной ситуации. Достаточно простого обесточивания самолета, и всё – выкручивайся как можешь, потому что автоматика «умерла». На высоте 10 километров остался только ты, штурвал и стремительно приближающаяся земля. И под двести душ за спиной.

Пилоты советского «Аэрофлота» имели великолепную выучку, и только благодаря их умению и мастерству были спасены тысячи жизней. Летая на крайне ненадежных реактивных лайнерах первого поколения, они в случае чего и на Неву могли сесть, что имело место в 1963 году, а сейчас такая нештатная ситуация стопроцентно закончилась бы общенациональным трауром.

В Эфиопии со сверхсовременным Boeing-737 MAX она так и закончилась, хотя, повторимся, надо дождаться результатов расследования этой авиакатастрофы.

Есть и ещё один момент, о котором вряд ли кто скажет. Российским гражданам в ближайшие годы предстоит летать именно на Boeing-737 MAX, потому что своего самолета аналогичного типа у нас нет, авиапарк устаревает, и хочешь не хочешь, а российским авиакомпаниям придется закупать именно его.

Например, авиакомпания «Победа» уже сделала заказ на 20 таких самолетов. Если быть точнее, то наш «ответ Чемберлену» в виде лайнера МС-21 имеется, но из-за санкций, лишивших этот проект бесперебойного поступления композитов, серийное производство начнется в 2021 году. Вернее, обещано, что начнется, а вот начнется ли реально – неизвестно.

Есть ещё Ту-204/214, но песенка этой замечательной туполевской машины спета. Она поступает только в госструктуры в единичных экземплярах, а вот авиакомпании брать «тушку» не хотят.

Возможно, существуют какие-то глубинные причины подобного отказа, но самая распространенная версия – неэкономичное старьё. Хотя Ту-204 на двадцать лет моложе Boeing-737, имеет великолепный планер, да и по комфорту не сравнится с американским ветераном.

Вообще уровень комфорта позднесоветских самолетов, например, Ту-204 и Ил-96, недостижим до сих пор для всех аналогичных «иномарок». С их совершенно запредельной теснотой, обусловленной тотальным желанием авиакомпаний запихать как можно больше «дорогих россиян» в салон. Ну чтобы рейсы не были убыточными. Хотя даже забивая самолеты под завязку, когда пассажиры сидят в позе эмбриона, многие авиакомпании умудряются с треском банкротиться.

Что касается устаревающего авиапарка узкофюзеляжных самолетов, то можно пойти на поклон к европейцам и вместо Boeing-737 MAX заказать Airbus A320. Если выяснится, что оба разбившихся «боинга» упали из-за ошибок фирмы-производителя, то грандиозного скандала не миновать. И как следствие, «сливки» с этого снимет Airbus, а рост продаж модели А320 будет гарантирован.

А может получиться совсем наоборот: американцы оперативно решат проблему, вполне вероятно, найдут «стрелочников» и громогласно заявят, что дело было не в машине, а раздолбай сидел в кабине. Такое в истории мировой авиации уже бывало.

Не стоит забывать, что Boeing – это гордость всея Америки, и в данном скандале авиастроители однозначно почувствуют за спиной всю мощь США. Если уже не чувствуют. В любом случае, на Boing-737 MAX размещены уже тысячи заказов, и этот самолет, вне зависимости от результатов расследования катастрофы в Эфиопии, однозначно будет выпускаться огромной серией.

Конечно, нам бы лучше летать на собственных массовых самолетах, но как только со сцены сошел Ту-154, об этом можно только мечтать. Замечательная туполевская птичка Ту-204 так толком и не полетела и никогда уже не полетит, МС-21 ждать ещё неизвестно сколько лет и непонятно, в каких количествах он будет выпускаться.

Для сравнения: Boeing-737 выпускают 40 штук в месяц, а МС-21 в 2021 году выпустят не более дюжины штук. Да и то если сроки начала производства не будут в очередной раз «скорректированы». Разумеется, авиакомпании ждать годами не собираются и будут брать тот самолет, который имеется на рынке.

Значит, как было сказано выше, ждем в российских воздушных гаванях Boeing-737 MAX.

Можно не сомневаться, что в ближайшие пару десятилетий этот лайнер станет одним из самых распространенных узкофюзеляжников в России. Он и Airbus A320. Сколько бы ни говорилось про импортозамещение, «иномарки» как занимали, так и будут занимать в парках российских авиакомпаний доминирующие позиции.