ЕС ввел санкции против восьми россиян из-за инцидента в Керченском проливе

12:00

ЕС объявил о добавлении в санкционные списки, связанные с ситуацией вокруг Украины, восьми россиян в связи с инцидентом в Керченском проливе 25 ноября 2018 года, пишет "Интерфакс".

В официальном журнале ЕС перечислены имена россиян, подпавших под санкции, это - Сергей Станкевич, Андрей Шеин, Алексей Саляев, Андрей Шипицын, Алексей Шатохин, Руслан Ромашкин, Сергей Щербаков и Александр Дворников.

В списки, в частности, включен командующий войсками РФ Южного военного округа генерал-полковник Александр Дворников и начальник Пограничного управления ФСБ Крыма и Севастополя Сергей Станкевич.

Также под санкции попали командир малого противолодочного корабля ВМС России "Суздалец" Сергей Щербаков, начальник службы пункта управления ФСБ по Республике Крым и Севастополю Сергей Ромашкин, начальник службы в городе Керчи пункта управления ФСБ по Республике Крым Алексей Шатохин, заместитель начальника управления - начальник отдела береговой охраны пограничного управления ФСБ РФ по Крыму Андрей Шеин, командир корабля "Дон" Госпогранслужбы ФСБ РФ Алексей Саляев и командир корабля "Изумруд" Андрей Шипицын.

15 февраля 2018 года источники Bloomberg сообщили, что ЕС разрабатывает новые санкции в отношении России в связи с инцидентом в Керченском проливе. Изначально ожидалось, что ЕС объявит о новых санкциях в отношении Москвы на заседании Совета ЕС на уровне МИД 18 февраля, однако этого не произошло.

В тоже время в Брюсселе подтвердили, что новый пакет санкций готовится, и ограничения вступят в силу в ближайшее время.

"Я могу подтвердить, что существует политический консенсус в отношении принятия дальнейших мер - адресных санкций против физических лиц, и я думаю, что официальное принятие (соответствующего - ИФ) правового акта завершится в ближайшие дни", - сказала Могерини на пресс-конференции 18 февраля.

Российские пограничники 25 ноября 2018 года с применением оружия задержали в районе Керченского пролива украинский буксир "Яны Капу" и малые бронированные артиллерийские катера "Бердянск" и "Никополь", направлявшиеся из Одессы в Мариуполь. Несколько украинских моряков получили ранения.

Суда отконвоировали в Керчь, а находившихся на них 24 украинцев, среди которых двое - сотрудники СБУ, арестовали и обвинили в "незаконном пересечении границы, совершенном группой лиц по предварительному сговору или организованной группой, либо с применением насилия или с угрозой его применения" (ч. 3 ст. 322 УК РФ).

Кроме этого, ЕС в пятницу объявил о продлении на шесть месяцев индивидуальных санкций в связи с событиями на Украине. Соответствующее решение также опубликовано в "Официальном журнале ЕС".

"Совет (ЕС) принял решение внести поправки в данные о ряде частных лиц и организаций, подрывающих или угрожающих территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины и продлить решение (о введении санкций) еще на шесть месяцев", - говорится в документе.

В опубликованном сообщении, в частности, отмечается, что "решение будет действовать до 15 сентября 2019 года".