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Не менее 9 человек погибли в результате стрельбы в мечети в Новой Зеландии

07:26 15.03.2019
Фото с сайта Pixabay.com
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Не менее девяти человек погибли в результате стрельбы в мечети новозеландского города Крайстчерч, пишет РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.

Отмечается, что точное число жертв может быть больше и исчисляться десятками. В городскую больницу уже доставлены шесть человек, а отделение интенсивной терапии готовится принять еще 40-50 пострадавших.

По словам очевидцев, стрельбу из автоматического оружия в мечети пригорода Линвуд, где в этот момент находились не менее 300 человек, открыл белый мужчина в шлеме, очках и куртке армейского образца.

По данным СМИ, он является гражданином Австралии ультраправых взглядов. Сообщается, что предполагаемый злоумышленник оставил 37-страничный "манифест", в котором сообщил о своих намерениях.

Позже появилась информация о стрельбе в еще одной мечети , а также в городской больнице.

По подозрению в причастности к стрельбе задержан один человек, при этом в городе могут находиться другие нападавшие, заявили в полиции. "Полиция реагирует на очень серьезный и трагический инцидент, связанный со стрельбой в центре города Крайстчерч. Один человек находится под стражей, однако полиция считает, что могут быть другие правонарушители", - заявил комиссар Новозеландской полиции Майк Буш.

Кроме того, правоохранительные органы сообщили о заминированном автомобиле марки Subaru, который брошен в трех километрах от мечети, где произошла стрельба.

Власти просят жителей оставаться в своих домах и сообщать о подозрительных фактах правоохранителям. Все школы и государственные учреждения города закрыты. Также отменены все приемы в больнице города.

Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн назвала случившееся терактом и "одним из самых черных дней" в истории страны.

Темы: Новая Зеландия, Происшествия, Чрезвычайные происшествия
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Комментарии читателей
Оставить комментарий
15.03.2019, 10:01
Гость: Титус

Вот и там случилось. А была довольно спокойная страна, где религией является регби. Но есть пересечение одного с другим - знаменитый Сонни Билл Уильямс принял ислам в 2008-м году (это просто у слову).
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