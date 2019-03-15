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КНДР намерена прервать переговоры с США о денуклеаризации

07:55 15.03.2019
Фото с сайта Pixabay.com
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Руководство КНДР рассматривает решение о приостановке дальнейших переговоров с США о денуклеаризации, пишет ТАСС со ссылкой на заявление заместителя министра иностранных дел народной республики Цой Сон Хи.

"У нас нет намерения идти на уступки требованиям США [выдвинутым на саммите в Ханое] в какой-бы то ни было форме, ни тем более желания вести такого рода переговоры", - подчеркнула Цой Сон Хи.

Данное выступление замглавы МИД КНДР стало первым официальным заявлением представителей народной республики с оценкой итогов саммита председателя Госсовета КНДР Ким Чен Ына и президента США Дональда Трампа, прошедшего 27-28 февраля во Вьетнаме.

По словам замминистра, лидер народной республики Ким Чен Ын намерен в ближайшее время выступить с официальным обращением, чтобы заявить о своем решении о дальнейших действиях КНДР после неудачно завершившегося саммита в Ханое.

Темы: Северная Корея, США, Ядерное оружие
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Комментарии читателей
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15.03.2019, 13:13
Гость: Евгений В

Егор, за Россию действительно стыдно, но это же совершенно не Россия, что в ней российское? Это всего лишь РФ им и останется, совершенно чуждое России государство.
15.03.2019, 11:05
Гость: Евсей

При таком поведении США что-то ассоциации приходят о начинающемся распаде государства. Помню Аляска российской была, да и в Калифорнии есть форт Росс. Как бы не получилось, что подавляющая часть Мира объединится против США, учредит тайное посольство США в США и начнет цветную революцию. Как известно ключевой момент для цветной революции есть наличие посольства США. Остальное все как отдельные элементы в наличии. Остается объединить объединителем - долларами и печеньками.
15.03.2019, 10:46
Гость: Егор

Стыдно и обидно за Россию при ее нынешней ничтожной либерастической буржуазной власти, которая умеет только обманывать и грабить свой народ и пресмыкаться перед, всякого рода, доморощенными и иностранными ворами и вымогателями.
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